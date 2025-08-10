Primer revés judicial para la estación de Murcia

La futura estación intermodal de Murcia sufre su primer revés judicial y el proyecto da un paso atrás. El pliego de condiciones debe redactarse de nuevo, pues el único criterio de adjudicación era el precio. Así lo dictó el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que ha estimado en gran parte el recurso presentado por la Asociación de Empresas de Ingeniería Civil de la Región.

Ahora, la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma deberá volver a redactar los pliegos y valorar, al menos, el 51 por ciento el aspecto intelectual del concurso, convocado por un importe de 74.200 euros, para adjudicar la asistencia técnica para el apoyo a la gestión de la construcción de la terminal intermodal y su conexión ferroviaria.

En su recurso, la Asociación expuso, entre otras alegaciones, que la licitación establecía como único criterio de adjudicación el precio más bajo y, así, se infringía lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público.

Además, afirmó que el presupuesto para esa asistencia técnica durante dos años y medio era insuficiente para una actuación cuya inversión estimada era de más de 46 millones de euros. Aunque la sentencia y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Previsión

El proyecto de la nueva estación de autobuses soterrada de Murcia, ubicada en el Barrio del Carmen, se licitará el año que viene y las obras tendrán un plazo de ejecución de 24 meses. Según el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el traslado de la estación de autobuses de San Andrés a la nueva del Carmen se realizará "antes de 2029".

También espera que "antes de finales de este año se realice un consejo por parte de la sociedad Murcia Alta Velocidad en la que pueda ser presentado el proyecto definitivo y aprobado por el consejo". Una vez aprobado, esta sociedad, de la que forma parte el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad, ADIF y el Gobierno de España, sacará a concurso la obra.

La estación aglutinará todo el transporte intermodal: tren de alta velocidad, autobús, tranvía y tranvibús, y acogerá la nueva Plaza Central como parte del proyecto ganador del concurso celebrado en marzo, 'La Elíptica'. Esta infraestructura contará con 18 dársenas y un tiempo de rotación estimado de 20 minutos para igualar la funcionalidad de la actual estación de autobuses de San Andrés con 40 andenes.

Con un presupuesto estimado de 10 millones de euros, de los que cuatro son aportados por la Comunidad Autónoma, la futura estación se planea como un espacio escalonado que permita contemplar la actividad de autobuses desde la parte alta y desde abajo se pueda ver la calle y el cielo de la ciudad pese a estar en el sótano a cota -8.

Guillermo Jiménez, arquitecto del Ayuntamiento de Murcia, eya explicó que esta estación "tendrá una rotación muy alta que funcionará como un pequeño aeropuerto, permitiendo entradas y salidas con una frecuencia muy alta", un tiempo estimado de 20 minutos.

Además, la terminal de pasajeros estará separada de los andenes por una zona acristalada que permitirá su climatización. En esa misma ubicación, los pasajeros podrán hallar todos los servicios de información, las taquillas, los aseos, la sala de control, un local para la policía y las dos salidas, así como dos núcleos verticales de comunicación para emergencias.