El Cabildo busca financiación para poder restaurar la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Murcia

Más de medio centenar de profesionales, entre canteros, vidrieros, historiadores y arqueólogos, trabajaron en la restauración del imafronte de la Catedral de Murcia, una obra que terminaba el pasado mes de diciembre, después de un año y una inversión de más de un millón de euros. Con esta actuación se lavaba la cara a la fachada principal del templo de Belluga, que luce desde entonces renovada, para deleite de vecinos y visitantes.

Ocho meses después de que se abriese simbólicamente la Puerta del Perdón del templo, por parte del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, como colofón de esta rehabilitación, en otras zonas exteriores de la Catedral se aprecian, a primera vista, desperfectos en la piedra.

Ocurre, por ejemplo, en la entrada sur: la Puerta de los Apóstoles, la más antigua que se conserva de la Catedral. «Es la única del siglo XV que conserva la catedral. Atribuida al arquitecto Diego Sánchez de Almazán, está fechada entre 1465 y 1480», se lee en la web oficial del templo. Sin embargo, su estado actual está deteriorado, algo que se nota aún más si se compara con la limpieza que exhibe la fachada principal de Belluga.

Las figuras de San Andrés y San Pablo son las que tienen los daños más visibles a primera vista

Construida en estilo gótico flamígero y coronada por el único rosetón que posee la Catedral, recibe su nombre de los cuatro apóstoles que se encuentran esculpidos a los lados del arco de entrada: San Andrés y San Pablo (a la izquierda) y Santiago y San Pedro (a la derecha). Son los dos primeros los que presentan, actualmente, los daños más visibles a primera vista.

En el caso de San Andrés, por ejemplo, porta en sus manos la Cruz en aspa, símbolo de su martirio: el santo fue colgado de un instrumento de tortura así, aunque no clavado al mismo, sino solo atado de pies, a fin de prolongarle el sufrimiento. Cuenta la leyenda que, durante los tres días que tardó en expirar sobre ese articulo de vigas diagonales, no dejó de predicar. La Cruz que lleva en la Puerta de los Apóstoles el que fuera primer discípulo de Cristo no es que esté astillada: es que directamente está rota.

Un varón camina por delante de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Murcia. / I. Sánchez

A la izquierda de San Andrés se encuentra la figura en piedra de Pablo de Tarso, libro en mano. Sus desperfectos más evidentes se encuentran en su túnica y en la peana sobre la que se apoya.

No solo en los apóstoles: se nota hasta en el color de la piedra. «Parecen fachadas de dos catedrales diferentes», comenta una visitante, en referencia al contraste de este exterior con el de Belluga. «Pero es muy bonita», apunta.

"Muy cuantiosas"

Desde la Diócesis son conscientes de que la Portada de los Apóstoles precisa de una restauración. A preguntas de esta redacción, detallan que «al Cabildo le gustaría poder acometer varias intervenciones en la Catedral, pero no se pueden realizar todas las restauraciones a la vez porque son muy cuantiosas». Se refiere al colegio de sacerdotes (presidido por el deán, Tomás Cascales) al cual el obispo le encomendó esta competencia en la Santa Iglesia Catedral de Santa María.

Además, «el importe de la restauración de la fachada lo ha asumido principalmente el Obispado de Cartagena, sin subvenciones de la Administración pública, con algunos donativos aportados por empresas, entidades y particulares», explican desde la institución encabezada por Lorca Planes.

Cabe recordar que, en verano de 2022, la Diócesis llegó a pedir dinero por Bizum a los murcianos para financiar esas obras. ‘Colabora en la restauración de la fachada de la Catedral’, rezaba el cartel que difundió el Obispado en redes.

El problema con la Puerta de los Apóstoles sería, por tanto, cómo pagar los arreglos que se necesitan para devolver su esplendor al lateral más conocido del templo. Si se consigue la financiación, volverían los andamios a la Catedral. Sin embargo, no se trata de una obra que la Diócesis de Cartagena baraje acometer de inmediato. A no ser que cuente con los fondos.

Desde el Obispado confirman a este diario que «el Cabildo quiere actualizar el plan director de restauración que existe de la Catedral y realizar un nuevo estudio para afrontar, cuando sea posible, restauraciones como la de la Capilla de los Vélez y la Puerta de los Apóstoles, dos lugares que le preocupan especialmente».

Nitratos y suciedad

Las figuras en piedra del templo de Belluga tienen ‘enemigos’ como contra los que es difícil actuar de forma preventiva, como son el paso del tiempo, la contaminación y la lluvia. Desde hace años, los expertos han detectado la presencia de nitratos, suciedad y descomposición pétrea en la iglesia más imponente del municipio, donde también han hecho daño las palomas. En concreto, sus heces.

Mientras la Diócesis no pueda financiar su restauración, la Puerta de los Apóstoles luce «ennegrecida, pero bella», como la define una vecina. «Cuando la limpien, la gente se echará fotos con ella, como con la fachada principal», añade la misma mujer.

Desperfectos en dos de las figuras de la puerta de los Apóstoles, en la Catedral de Murcia. / I. Sánchez

En la página web oficial de la Catedral de Murcia se indica sobre esta portada que, sobre los cuatro apóstoles esculpidos, «aparecen profetas, reyes del Antiguo Testamento y ángeles músicos». «En la clave del arco se colocó a mediados del siglo XIX el escudo de la reina Isabel II, en señal de homenaje por la ayuda prestada en la recuperación de la Catedral tras el incendio de 1854», detallan.

También la Capilla de los Vélez

La Capilla de los Vélez, declarada Monumento Nacional en 1928 y Bien de Interés Cultural (BIC) de la Comunidad Autónoma, también «preocupa especialmente» al Obispado, que querría contar con el dinero suficiente para acometer obras en su interior.

Detalle del interior de la Capilla de los Vélez. / Israel Sánchez

Lo que está pasando se ve a primera vista: hay daños en las paredes, la piedra se está descomponiendo y, en ocasiones, hasta ha caído «polvillo», aseguraron testigos. El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento lo denunció públicamente este año.

«Por pocos es conocido el nombre real de esta capilla, San Lucas, ya que popularmente es llamada como del marqués de los Vélez o de los Vélez. Fue un adelantado del Reino de Murcia, miembro de la familia de los Fajardo, el que mandó construir esta capilla en la zona de la girola de la Catedral, que fue concluida por su hijo, el primer marqués de los Vélez», explican desde la Diócesis de Cartagena.

«Toda la capilla en su conjunto está complementada con decoración de pequeñas figuras en las que niños, animales fantásticos, híbridos, monstruos y otros animales salpican el entorno y se entrelazan en una gran enredadera de elementos vegetales».