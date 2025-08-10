Activado el protocolo contra el calor en Murcia ante la alerta naranja para este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por las altas temperatura en Murcia, donde los termómetros pueden alcanzar los 40 grados este lunes, y el Ayuntamiento ha reforzado los servicios municipales para hacer frente al calor.

Así, el Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, ha activado el protocolo de seguridad ante situaciones meteorológicas adversas.

Por su parte, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) ha reforzado la atención a las personas en situación de calle. Así, equipos del SEMAS, formados por trabajadores sociales y policías locales, incrementarán las rutas que hacen regularmente por la ciudad para ofrecer información y orientación a las personas que lo necesiten y les ofrecerán agua y gorras.

De manera preventiva, el Servicio municipal de Teleasistencia refuerza su atención a las personas usuarias aumentando la frecuencia de las llamadas desde la central y visitas personalizadas.

Además, el Ayuntamiento de Murcia ha habilitado este verano una Red de Refugios Climáticos con unos 50 espacios, entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales del centro de la ciudad y sus pedanías.

Están dirigidos a la población en general, pero especialmente a la perteneciente a grupos vulnerables, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas o personas sin hogar, entre otros. En general, a aquellas que pueden sufrir de manera más directa los efectos del calor. Así, los Refugios Climáticos pueden ser interiores o exteriores, como es el caso de parques y jardines, con presencia elevada de verde urbano y fuentes de agua.

Además, en la app 'Tu Murcia' se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite consultar a los usuarios de la aplicación la ubicación, horario y características de los refugios climáticos disponibles en el municipio.