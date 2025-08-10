Tiempo en Murcia
Activado el protocolo contra el calor en Murcia ante la alerta naranja para este lunes
La Red de Refugios Climáticos cuenta con unos 50 espacios, entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta naranja por las altas temperatura en Murcia, donde los termómetros pueden alcanzar los 40 grados este lunes, y el Ayuntamiento ha reforzado los servicios municipales para hacer frente al calor.
Así, el Servicio de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén, ha activado el protocolo de seguridad ante situaciones meteorológicas adversas.
Por su parte, el Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social (SEMAS) ha reforzado la atención a las personas en situación de calle. Así, equipos del SEMAS, formados por trabajadores sociales y policías locales, incrementarán las rutas que hacen regularmente por la ciudad para ofrecer información y orientación a las personas que lo necesiten y les ofrecerán agua y gorras.
De manera preventiva, el Servicio municipal de Teleasistencia refuerza su atención a las personas usuarias aumentando la frecuencia de las llamadas desde la central y visitas personalizadas.
Además, el Ayuntamiento de Murcia ha habilitado este verano una Red de Refugios Climáticos con unos 50 espacios, entre bibliotecas, museos y otros edificios municipales del centro de la ciudad y sus pedanías.
Están dirigidos a la población en general, pero especialmente a la perteneciente a grupos vulnerables, como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y niñas o personas sin hogar, entre otros. En general, a aquellas que pueden sufrir de manera más directa los efectos del calor. Así, los Refugios Climáticos pueden ser interiores o exteriores, como es el caso de parques y jardines, con presencia elevada de verde urbano y fuentes de agua.
Además, en la app 'Tu Murcia' se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite consultar a los usuarios de la aplicación la ubicación, horario y características de los refugios climáticos disponibles en el municipio.
Consejos para hacer frente al calor
El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar alteraciones en la salud debido a las altas temperaturas:
- Beber agua o líquidos con frecuencia, sin esperar a sentir sed, evitando las bebidas alcohólicas, café, té o cola y las muy azucaradas.
- Bajar las persianas de la vivienda, evitando que el sol entre directamente en casa. No abra las ventanas cuando la temperatura exterior sea más alta, en las horas centrales del día.
- Hacer comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, gazpachos o zumos).
- Evitar las actividades en el exterior en las horas más calurosas del día.
- Si se tiene que permanecer en el exterior, procurar estar a la sombra, usar ropa ligera y de color claro. Utilizar un calzado fresco, cómodo y que transpire.
- Las personas mayores que viven solas y las personas con discapacidad deben de ser visitadas o controladas al menos una vez al día.
- Con los niños de 0 a 4 años, hay que asegurarse de que beben mucho líquido, así como vestirlos con ropa clara y ligera.
- Conmoción en Cabezo de Torres tras el crimen: ''El Muelas' se metió en la droga al morir su madre, era un desastre y ahora dicen que un asesino”
- Miguel Ángel Peña Lorente: 'Comíamos migas a 40 grados en el patio de nuestra ‘Casa Azul’ con los vecinos
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- El mejor chiringuito de la Región de Murcia para tomar un café Asiático mirando al mar: 'Un rincón magnífico
- Descubren un cadáver degollado en una casa de Cabezo de Torres
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer