Estos son los nuevos nombres de calles de Murcia

El municipio contará con 20 denominaciones nuevas en calles, jardines y plazas, tras su aprobación en el Pleno celebrado el 31 de julio. Algunos de estos nombres que entran a formar parte del callejero son la artista barroca ‘Inés Salzillo’, ‘Pintor Eduardo Rosales’, en reconocimiento a su legado artístico y contribución a la cultura en Murcia como es su conocida obra ‘Venta de Novillos’ pintada en 1872, y calle ‘Ingeniero D. José García León’.

Entre otros proyectos García León, fallecido en 2021, tuvo a su cargo el impulso y ejecución de red de Autovías del Estado en la Región de Murcia.También cambia el nombre de la actual calle ‘Cayuelas’, en el Distrito Norte, por calle ‘Pintor Joaquín Buendía’ en reconocimiento a la trayectoria profesional como pintor que desarrolló en su taller ubicado en dicha vía.

En concreto, las propuestas que entran en el callejero son 'Inés Salzillo', para el nombramiento de un espacio público en el municipio de Murcia en reconocimiento a su valiosa contribución artística e histórica, como artista barroca española, así como en el marco de una política activa de visibilizarían de mujeres relevantes en la historia local.

'Ingeniero D. José García León' para el nombramiento de un espacio público en el municipio, en reconocimiento a su entrega y dedicación en su vida profesional al Servicio Publico. Entre otros proyectos García León, fallecido en 2021, tuvo a su cargo el impulso y ejecución de red de Autovías del Estado en la Región de Murcia.

También se ha aprobado cambiar el nombre de la actual calle "Cayuelas", en el Distrito Norte, por calle "Pintor Joaquín Buendía" en reconocimiento a la trayectoria profesional como pintor y que desarrollo en su taller ubicado en dicha vía.

En la esquina de Ronda de Garay con Calle de la Gloria, encontraremos también la nueva plaza "El Jardincillo", que no tenía denominación hasta el momento, pero es conocida con ese nombre por los vecinos durante más de cuatro décadas.

También se ha aprobado dar la denominación de "Pepe Gelardo. Flamencólogo" a la vía peatonal situada entre las calles Torre de Romo y Pintor Muñoz Barberán de la ciudad, tal y como se acordó en el Pleno celebrado el pasado 27 de marzo.

Cambios en pedanías

Los cambios también afectan a vías de las pedanías de Beniaján, Los Garres, Guadalupe, Algezares, Santiago y Zaraíche, El Raal, Nonduermas, La Raya, El Puntal y Los Ramos que así lo solicitaron en sus juntas municipales.

En Beniaján, el tramo comprendido desde Avenida Fabián Escribano hasta Calle de la Vía, pasará a llamarse calle ‘José Rubio’, y en la conocida como ‘Rotonda del Avión’, se nombra ahora ‘Comandante José Alberto Marín Delgado’, piloto de esta pedanía.