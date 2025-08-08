El SPPLB subraya que el nuevo acuerdo laboral de funcionarios en Murcia "reduce la inversión en seguridad en más de tres millones"

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) "se opone a la brutal disminución de efectivos policiales que implica la aprobación del nuevo acuerdo laboral de los empleados públicos del Ayuntamiento de Murcia, aprobado por el Pleno el 30 de julio", Y es que el convenio, detallan desde el colectivo en un comunicado, "contiene diversas mejoras para todos los empleados públicos pero reduce la inversión en seguridad en más de tres millones de euros anuales".

En este sentido, desde el SPPLB aseguran que "la Policía Local de Murcia presenta un déficit aproximado de 400 efectivos y realiza unos 10.000 servicios de refuerzo al año, cantidad insuficiente para compensar las históricas carencias de personal".

"Este convenio contempla el 100% de la integración de la carrera profesional y la implantación de la carrera horizontal, que se implantará definitivamente a lo largo de este período, lo que permitirá a toda la plantilla municipal, compuesta por más de 3.000 funcionarios, avanzar en su trayectoria profesional con niveles retributivos diferenciados dentro del mismo grupo y puesto, sin necesidad de promoción vertical", indicaron desde el Consistorio capitalino cuando se presentó el acuerdo alcanzado.

Menos refuerzos

Sin embargo, desde el SPPLB sostienen que "con el nuevo acuerdo laboral, los refuerzos se reducirán en unos 4.000 servicios anuales, lo que debilitará más, si cabe, la capacidad operativa del cuerpo".

"Ante la falta de presupuesto y personal, los recortes pueden generar un aumento de inseguridad de los ciudadanos y de los propios agentes, además de un incremento de la carga de trabajo y una reducción de las retribuciones de estos últimos", consideran.

"Por todo ello, el SPPLB pretende realizar alegaciones ante la aprobación del nuevo acuerdo laboral, que deja a los pies de los caballos a los vecinos y a los agentes, con la esperanza que los responsables municipales refuercen la Policía Local de Murcia como se necesita", destacaron desde el sindicato policial.

El acuerdo en cuestión fue rubricado por los sindicatos SIME, Comisiones Obreras, UGT, CSIF y por el alcalde José Ballesta. Los representantes de las citadas organizaciones mostraron su agradecimiento al Gobierno local, del PP con mayoría absoluta. Por su parte, miembros del SPPLB acudieron al Pleno donde se firmó el convenio con camisetas en las que pedían "menos recortes en Policía, más seguridad".