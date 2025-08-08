Murcia acogerá el Climathon por novena vez

Murcia acogerá por noveno año consecutivo el evento internacional sobre el cambio climático, Climathon 2025. En esta nueva edición estará dedicado a la renaturalización del río Segura y la recuperación de su biodiversidad en el municipio de Murcia. En este sentido uno de los proyectos estratégicos del Ayuntamiento para la renaturalización del río Segura, y que se expondrá en el Climathon 2025, es el proyecto de restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura en el Meandro del Vivillo, dentro del proyecto estratégico Murcia Río II, aspecto que se abordará en este encuentro en el que ya está abierto el proceso de inscripción gratuita en la página web (https://forms.office.com/e/nLgXxFY5Ex). La jornada, organizada por la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento de Murcia (ALEM) en colaboración con el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, tendrá carácter presencial en el centro cultural Puertas de Castilla, de 9 a 17.30 horas. Un evento que tiene previsto reunir, como en ediciones anteriores, a ciudadanos, técnicos, estudiantes, emprendedores y representantes institucionales para idear soluciones innovadoras que permitan recuperar el río como eje de vida y sostenibilidad.

El programa incluirá ponencias inspiradoras, talleres para idear soluciones al reto de esta edición, sesiones de trabajo en equipo, así como la presentación pública de las soluciones y la entrega de un premio a la mejor propuesta. Además, se contará con la participación de otros ayuntamientos de la Región que ya desarrollan buenas prácticas en la renaturalización de ríos, como Torre Pacheco y Molina de Segura, así como la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE). Entre los retos abordados para la renaturalización de ríos destacan la restauración de los cauces a su morfología natural; desarrollar bosques autóctonos de ribera; acciones de formación, sensibilización y divulgación; y fomentar la vegetación autóctona de ribera, entre otras acciones. El concejal Antonio Navarro recordó que este evento «es una oportunidad única para que la ciudadanía aporte ideas para recuperar el río Segura como eje de biodiversidad».