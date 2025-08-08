Limpian los grafitis de las zonas verdes de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, ha reforzado durante el verano el protocolo de intervención inmediata para eliminar los grafitis que se detectan en parques, jardines y espacios públicos del municipio. Así, el Servicio municipal de Parques y Jardines ha llevado a cabo unas 1.600 actuaciones de este tipo en lo que va de año. Las actuaciones se llevan a cabo en cuanto se detecta la presencia de grafitis, interviniendo sobre mobiliario urbano, juegos infantiles, muros o cualquier otro elemento afectado del entorno. Para ello, se utilizan técnicas especializadas como hidrolimpieza con productos específicos o, cuando es necesario, la restauración y pintado de los elementos dañados.

Así, las pintadas y grafitis sobre mobiliario y espacios públicos es una de las actuaciones más comunes que acomete el Servicio municipal de Parques y Jardines, dentro de este protocolo de actuación, así como la reposición de elementos que han sufrido actos de vandalismo. En concreto, la reposición de juegos infantiles, bancos y arbustos suele tener una mayor incidencia durante los meses de invierno, cuando anochece antes, mientras que las labores de reparación de elementos de riego y jardinería suele darse con mayor frecuencia en verano.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha visitado el jardín ubicado en el Paseo Gabriel Ciscar, en el barrio de La Flota, donde se han acometido estas labores para eliminar diversos grafitis, fruto de actos incívicos, registrados en los últimos días. "Estas tareas de limpieza, que forman parte del mantenimiento de las zonas verdes, tienen como objetivo preservar la imagen y funcionalidad de los espacios al aire libre, garantizando entornos limpios, seguros y agradables para el disfrute de todos los vecinos. La eliminación de pintadas contribuye a dignificar estos espacios, reforzando el respeto por el entorno urbano y natural", ha explicado Guillén.

Estas acciones buscan concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener entre todos un municipio más limpio, cuidado y respetuoso con el medio ambiente. Para ello, el Servicio municipal de Parques y Jardines colabora de manera coordinada con la Policía Local en las tareas de identificación de quienes perpetúan estas acciones incívicas, así como en acciones de concienciación y sensibilización.