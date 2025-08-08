La hamburguesería más viral llegará a Murcia próximamente

A quien siga la pista a alguno de los creadores de contenido más populares del país seguro que le suena una caja para hamburguesas con cuadros rojos y negros. Resulta recurrente ver esta cadena de burgers en historias de Instagram o vídeos de Tik Tok de estos perfiles y también es una marca patrocinadora habitual en algunos de los grandes eventos a los que acuden estos influencers como, recientemente, La Velada del Año IV de Ibai.

Hablamos de la hamburguesería más viral, Vicio, creada en Madrid por el que fue participante de Masterchef, Aleix Puig. La cadena, que al principio se centraba en la capital española y ha llevado a cabo una brutal campaña publicitaria en redes sociales, se ha expandido gradualmente a otros puntos de España y este año aterrizará en Murcia.

Vicio abrirá un restaurante en la zona de restauración del centro comercial Nueva Condomina de Murcia. Por el momento, se desconoce la fecha exacta de su inaugiración, aunque el local ya ha puesto carteles en la fachada que indican "próxima apertura".

Pervisiblemente la cadena dará más detalles sobre su apertura en Murcia en las próximas semanas.

Hamburguesas de Vicio / Vicio

Sobre Vicio

Las hamburguesas de Vicio nacieron en 2019 de la mano de Aleix Puig y Oriol de Pablo, poco después de que Aleix ganara MasterChef. Aunque inicialmente intentaron un negocio de tapas a domicilio que no tuvo éxito, redirigieron sus esfuerzos hacia las hamburguesas de alta calidad, lo que resultó en un rápido crecimiento y acabó revolucionando la comida a domicilio

Hoy Vicio tiene más de 25 locales en las principales ciudades españolas pero subyace su apuesta por el delivery y el take away, conceptos casi hegemónicos en su actividad.

De cara a 2025, la compañía planea inaugurar más de 12 locales incluyendo su llegada a nuevas ciudades como Murcia, Bilbao y San Sebastián, entre otras. Además, VICIO continuará ampliando su presencia en Madrid y Barcelona con nuevos restaurantes.