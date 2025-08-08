El calor en Murcia, un obstáculo para consumir fuera del interior del local

El presidente de la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo, HoyTú, Bartolomé Vera, afirma que la clientela de los negocios hosteleros, debido a las altas temperaturas, rechazan los sitios en las terrazas de los establecimientos y optan por ir a otros que sí dispongan de sitios climatizados, especialmente durante el día.

Por la noche, confirma que estos espacios acogen una buena afluencia de público.

Sin embargo, el calor no impide que las personas salgan a consumir igualmente, además indica que en las terrazas de lugares de costa no se ven tan afectadas como las de establecimientos de ciudades de interior como Murcia o Cartagena.

La edil Sofía López-Briones, a la izquierda, junto a Pepe 'El Torrao' y Arantxa Hernández de la junta municipal de Santa María de Gracia. / Israel Sánchez

Las terrazas COVID revitalizan los bares del centro de Murcia

Cuatro establecimientos hosteleros de Murcia que durante la pandemia contaron con una terraza, ya tienen terminada la obra o están a punto de terminarla para volver a incorporar esta estructura. Las de La Barra del Torrao y la Confitería Tudela ya están en funcionamiento, mientras que el bar Reyna acabó la construcción de la suya antes de ayer y se espera que pueda empezar a funcionar el mes que viene. El cuarto negocio que ha cumplido con los requisitos de instalación es el Mesón de Pepe, ubicado en la calle Las Norias.

Además, la concejala Sofía López-Briones comentó que hay establecimientos de los que se está esperando la documentación pertinente para que se pueda autorizar la terraza. "En total hubo 27 solicitudes, de las que hemos aprobado de momento siete, y cuatro que están finalizadas". Esas 27 se reparten entre bares del casco urbano de la capital y establecimientos que se encuentran en pedanías, como Algezares, en la que se ubica uno de los siete establecimientos que pasaron los trámites administrativos a la espera de poder completarlos con la entrega de una memoria valorativa.