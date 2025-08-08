El Ayuntamiento de Murcia logra la estabilidad económica en el segundo trimestre del año

El Ayuntamiento de Murcia suma dos años consecutivos de recuperación económica y mejora de las cuentas públicas. Además, según el concejal de gestión económica, José Francisco Muñoz, "se ha alcanzado el objetivo de estabilidad en un segundo trimestre anual por primera vez desde el año 2021". Asimismo, informó que "los remanentes de tesorería, que heredamos con 76 millones de euros negativos, vuelven en este segundo trimestre, tres años después, a alcanzar guarismos positivos".

En concreto, los 20 millones de euros, tras un superávit en este periodo de 27 millones, que contrasta con los déficits de 17 y 30 millones de los ejercicios 2022 y 2023 respectivamente. También ha aumentado la capacidad de financiación que alcanza los 22.5 millones, lo que supone más de 57.3 millones de euros respecto al mismo periodo de 2023.

"Los datos del segundo trimestre de 2025 evidencian, por tanto, una clara mejoría en la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, la reducción del endeudamiento, con un descenso de la deuda municipal en más de 12 millones de euros desde el 31 de diciembre hasta el 30 de junio de 2025", indicó Muñoz. De esta forma, la deuda a largo plazo del Ayuntamiento se sitúa en casi 118 millones de euros y una ratio del 23.76%. El total de lo que debe el Consistorio asciende a cerca de 266 millones lo que supone un porcentaje de endeudamiento total del 53.56%, incluyendo la deuda establecida con el tranvía. Estos datos, explicó Muñoz, que "están muy alejados del 75% que establece el Ministerio como límite para el endeudamiento de las entidades locales".

Este progreso económico remarcó que se debe a la efectividad de las medidas de control de gasto y reordenación de recursos del equipo de Gobierno actual. Estas medidas de saneamiento contemplaba una recuperación total en un plazo de cinco años, aunque desde el Ayuntamiento esperan cumplir este propósito antes del tiempo establecido. Todas las decisiones adoptadas aseguran la mejoría de las cuentas municipales que se acerca a más de 50 millones de euros, con un resultado de ejercicio en el que el incremento del activo asciende a 42 millones de euros se reduce el pasivo en 10 millones de euros.

Estos datos serán presentados en el próximo Pleno municipal, junto con la inversión realizada ya por el Consistorio para relanzar el proyecto de ciudad por valor de más de 100 millones en los últimos dos años, lo que supone triplicar los 36 millones que se destinaron en este concepto a los dos últimos años de la anterior legislatura.