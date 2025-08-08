El Ayuntamiento de Murcia cede una parcela al grupo folklórico 'La Morenica'

La Asociación Grupo Folklórico 'La Morenica' dispone de un nuevo espacio para su futura sede en Puente Tocinos. Esta parcela, que es una finca municipal situada en la Avenida Brazal del Molino de la pedanía, ha sido cedida gratuitamente por el Ayuntamiento de Murcia a través de la aprobación en Junta de Gobierno del inicio de este procedimiento.

Esta entrega permitirá la construcción de su sede social, un espacio que servirá de centro neurálgico para ensayos, almacenaje de vestuario, archivo documental y organización de actividades culturales y formativas ligadas al folklore murciano. Esta nueva sede complementa las actividades de otras agrupaciones históricas como la Peña Huertana ‘La Crilla' y refuerza la presencia del folklore como elemento de unión de la vida local. De esta forma, se afianza el compromiso con el impulso de la cultura de raíz y el fortalecimiento de las pedanías como motores de identidad y participación ciudadana.

La Asociación Grupo Folklórico "La Morenica" se ha consolidado como una entidad esencial en la promoción y conservación del patrimonio inmaterial murciano, participando de forma activa en encuentros regionales y nacionales. De esta forma, se destaca su papel en el Festival Nacional de Folklore ‘Cuna del Belén', celebrado en Puente Tocinos, que ha contado en ediciones anteriores con agrupaciones llegadas de Alhama, Ciudad Real o Herencia.

Además, su labor se destaca también en el calendario navideño del municipio, organizando festivales de villancicos y colaborando con otros colectivos de raíz huertana. A lo largo de los últimos años, la asociación ha sido beneficiaria de distintas adjudicaciones municipales, que suman más de 28.000 euros en apoyo institucional. La nueva sede vendrá a fortalecer el tejido cultural y asociativo de Puente Tocinos, una pedanía con más de 16.000 habitantes y reconocida por su activa vida cultural, especialmente en torno a las peñas, los belenes y la música tradicional.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha afirmado que "Puente Tocinos es ejemplo de vitalidad cultural, de compromiso con sus raíces y de un tejido asociativo que merece ser apoyado, por ello con esta futura sede, damos respuesta a una necesidad histórica y reafirmamos nuestra voluntad de que el folklore murciano siga vivo, fuerte y transmitido a las nuevas generaciones desde el corazón de nuestros barrios y pedanías".