Las terrazas COVID revitalizan los bares del centro de Murcia

Cuatro establecimientos hosteleros de Murcia que durante la pandemia contaron con una terraza, ya tienen terminada la obra o están a punto de terminarla para volver a incorporar esta estructura. Las de La Barra del Torrao y la confitería Tudela ya están en funcionamiento, mientras que el bar Reina acabó la construcción de la suya antes de ayer y se espera que pueda empezar a funcionar el mes que viene. El cuarto negocio que ha cumplido con los requisitos de instalación es el Mesón de Pepe, ubicado en la calle Las Norias.

Además, la concejala Sofía López-Briones comentó que hay establecimientos de los que se está esperando la documentación pertinente para que se pueda autorizar la terraza. "En total hubo 27 solicitudes, de las que hemos aprobado de momento siete, y cuatro que están finalizadas". Esas 27 se reparten entre bares del casco urbano de la capital y establecimientos que se encuentran en pedanías, como Algezares, en la que se ubica uno de los siete establecimientos que pasaron los trámites administrativos a la espera de poder completarlos con la entrega de una memoria valorativa.

Esta iniciativa ha permitido aumentar los ingresos de José Ramón García, más conocido como Pepe 'El Torrao', que indicó que "han subido cerca de un 30 o un 40%", ya que le permite dar servicio de restaurante, unido a su servicio en la barra de su local en interior. Según indicó, su terraza tiene sesenta metros lo que le permite colocar "de doce a dieciséis mesas más". Además, con este nuevo espacio ha contratado a "tres empleados fijos y un extra" para atender la demanda generada. Por su parte, Juan Tudela, dueño de la confitería que lleva su apellido, certificó que poder tener esta terraza "supone una maravilla y que le está dando una vida extraordinaria" desde su instalación hace dos o tres semanas, acoge a mayor número de clientes que el interior del bar en esta época del año, por lo que también ha visto incrementado su facturación, especialmente por las noches.

Para que un concesionario de terraza COVID pueda volver a incorporarla a su servicio, esta tiene que ser su única terraza y la obra debe tener las distancias exigidas por la normativa, es decir, un tres y medio mínimo de acera, más que existiera la posibilidad de contar con un espacio diáfano, junto a la autorización de los residentes. Al no estar autorizada en Murcia su puesta en marcha en una zona de aparcamiento, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la Federación Regional de empresarios de Hostelería y Turismo, HoyTú, para dotar a los hosteleros que cumplieran con los requisitos, como contar con la aprobación de los vecinos de la zona para que no cayera ninguna denuncia sobre las terrazas, pudieran tener una licencia de obra.

Para poder completar los trámites los hosteleros han tenido que recoger firmas de los vecinos y presidentes de las juntas municipales porque la construcción de la terraza obliga a eliminar plazas de aparcamiento, por lo que también es preciso contar con un informe favorable de tráfico que avale que la zona no se iba a tensionar en exceso con la pérdida de esos lugares para el estacionamiento de vehículos. La representante de la Junta Vecinal de Santa María de Gracia Arantxa Hernández confirmó que en su zona, en la cual se ubican tanto La Barra del Torrao como la confitería Tudela, no solo no ha habido ningún problema con los vecinos, ya que "se ha hecho por no molestarlos nunca", sino que además creen que "el contar con una terraza le da más seguridad y vida a la calle".