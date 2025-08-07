Los Moros y Cristianos albergarán más de 30 actos en septiembre

Las Fiestas de Moros y Cristianos de este año arrancan el día dos de septiembre y se extienden hasta el quince con más de treinta actividades entre las que figuran desfiles, embajadas, conciertos, talleres y espectáculos que recrearán la fundación de la ciudad y el legado de Alfonso X con un espectacular campamento medieval como epicentro.

La fiesta declarada de Interés Turístico Internacional busca ser uno de los principales atractivos culturales y turísticos del mes de septiembre.

El edil de Cultura Diego Avilés destacó que «la fiesta de Moros y Cristianos es, sin duda, una de las formas más vivas y participativas de comprender la historia y la identidad de Murcia, ya que a través de sus actos institucionales y los grandes desfiles, se manifiesta la grandeza de una ciudad milenaria».