Más de un millón y medio de euros en poner luz a las fiestas de Murcia

El Ayuntamiento de Murcia ha adquirido suministros de alquiler para la instalación, mantenimiento y desmontaje de materiales para la iluminación extraordinaria en Fiestas de Primavera, Feria Murcia, Fiestas de Navidad, Fiestas Populares y otros eventos de la ciudad y pedanías de Murcia, dividido en dos lotes, por valor que supera los 1,5 millones de euros. Este montante está dividido en dos lotes: uno para alumbrar el casco urbano de la capital, con un presupuesto superior a los 800.000 euros, y otro para los barrios y pedanías con un valor que supera los 730.000 euros.

Estas cantidades tienen un plazo de duración de un año a contar desde el día uno de agosto o desde la fecha de su formalización, aunque el contrato se puede prorrogar por cuatro años más, si se acuerda de forma expresa antes de su finalización por el órgano de contratación, previo informe favorable del Servicio Municipal promotor del expediente. El plazo de presentación de ofertas acabó ayer a medianoche y desde el Ayuntamiento de Murcia indican que se ha reducido el precio con respecto al año anterior en elementos como los focos LED, los rótulos de ‘Feliz Navidad’, además de en arcos menores de 15 metros, que señalan que son todos, excepto los que se extienden por la Gran Vía.

También, se han reducido los costes de guirnaldas de verbena y microbombillas, así como elementos sobre farolas. Según las características técnicas de los materiales, indicado en el pliego, se optarán por conjuntos luminosos de fantasía de distintos diseños, adecuados al área o entorno donde van a instalarse. Toda la iluminación que se instale (lámparas, hilos luminosos y guirnaldas) estará constituida por tecnología LED y las estructuras deberán ser de aluminio para reducir su peso y aumentar la seguridad. Además, los elementos que van a ras del suelo y susceptibles de ser alcanzados por personas no podrán contener una carga superior a los 24 vatios.

Asimismo, se indica que el contratista atenderá cualquier reclamación sobre el montaje que el Consistorio le comunique, llegando incluso a realizar el desmontaje y un nuevo establecimiento de luces, si esto fuera necesario.El desmontaje de los elementos luminosos finalizará como máximo dos semanas después del apagado de la iluminación. Antes de cada festividad, el adjudicatario deberá presentar propuestas de diseño para su validación por parte del Ayuntamiento, con referencias gráficas incluidas en el pliego.

El contratista deberá coordinarse con el Servicio de Alumbrado Público para definir puntos de conexión y ejecutar la instalación eléctrica necesaria para el alumbrado extraordinario, asumiendo cualquier reclamación o reparación sin coste para la Administración. En caso de que el punto de suministro no sea un punto existente en el Ayuntamiento, el contratista tramitará ante la compañía eléctrica dicho suministro.