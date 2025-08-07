Se han limpiado un 40% más de solares municipales en Murcia

El Ayuntamiento indica que se han intervenido en más de 314.000 metros cuadrados siendo esta la cifra más alta de la historia

La concejala Rebeca Pérez en el solar intervenido en Zarandona.

La concejala Rebeca Pérez en el solar intervenido en Zarandona. / A.M.

Santiago Ramón Torres

La limpieza en solares municipales de Murcia se ha incrementado en un 40% con respecto al mismo periodo del anterior mandato. En concreto, el Ayuntamiento de Murcia ha subrayado que se han superado los 314.059 metros cuadrados de solares municipales limpiados y desbrozados desde el inicio de la legislatura actual. Con lo que según el Consistorio esta es la cifra más alta desde que hay registros.

Las últimas actuaciones han llegado a zonas como Espinardo (Torre Falcón), El Palmar (calle Jaime I), Puente Tocinos (Camino del Olivar), Santiago y Zaraíche (junto a la avenida Miguel Induráin), así como Sangonera la Verde, San José de la Vega y el entorno del Paseo del Malecón. Esta semana se ha intervenido también en Beniaján, Cabezo de Torres y El Puntal, donde se han desbrozado varias parcelas con maquinaria agrícola. Además, se han realizado labores de repaso en zonas tratadas el año anterior, como La Fica y los terrenos próximos al disuasorio del Malecón, evitando la acumulación de vegetación seca y residuos.

En los próximos días se actuará en Santiago y Zaraíche, Sangonera la Verde, Aljucer, Alquerías, Los Ramos, El Palmar, Puente Tocinos y Cabezo de Torres, siguiendo criterios de urgencia y proximidad a centros escolares, sanitarios o espacios de alto tránsito vecinal. La concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, ha señalado que "esta cifra, la más alta jamás registrada en el municipio, refleja el compromiso firme del equipo de gobierno con la mejora del entorno urbano y rural, la prevención de riesgos y la sostenibilidad".

Asimismo, ha añadido que "nunca antes se había actuado con tanta intensidad y eficacia en la limpieza de solares municipales. Hemos limpiado un 40% más que en el mismo periodo del anterior mandato, y gracias al nuevo contrato, vamos a cuadruplicar el área intervenida, ya que contempla la limpieza acumulativa con carácter anual, para un correcto mantenimiento y limpieza de todos los espacios intervenidos. Esto es trabajo, planificación y compromiso real con nuestros vecinos".

La edil ha visitado esta mañana Zarandona donde los equipos de limpieza y mantenimiento han actuado en un solar municipal de más de 2.200 m² junto a la calle Historia de España, dando respuesta así a una demanda de la Junta Municipal. En concreto, durante esta semana, se ha actuado en otros 10.000 m², y ya hay programadas nuevas intervenciones en más de 41.000 m².

