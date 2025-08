El consuelo de los murcianos que no tienen casa en la playa: estas son las mejores azoteas y terrazas para disfrutar el verano en la ciudad

Si hay o no más gente en Murcia durante agosto que hace unos año es un debate que cada verano se cuela en conversaciones, sobremesas e incluso en las redes sociales. Hace apenas unos días, una usuaria de X (antiguo Twitter) compartía su impresión: “Murcia ya no se queda vacía porque las familias no pueden irse de vacaciones como antes”. Con cientos de interacciones, el comentario abría la puerta a un tema que muchos sienten en primera persona: el coste de las vacaciones y la pérdida de poder adquisitivo.

En cambio otros discrepan: “La ciudad está llena de visitantes”, defienden quienes creen que el turismo urbano de verano ha crecido y que los bares y terrazas del centro viven un agosto más animado que nunca.

Entre teorías y percepciones, lo cierto es que quedarse en Murcia ya no significa vivir un verano aburrido. Según publicaba recientemente el portal Idealista, la ciudad cuenta con un buen número de azoteas y terrazas que permiten disfrutar del aire libre, de un cóctel al atardecer o de una cena sin tener que poner rumbo al litoral.

Odiseo: el icono del terraceo moderno

Murcia ha encontrado en Odiseo su referente en ocio en altura. No es solo un restaurante o un sky bar, es un complejo arquitectónico vanguardista que ha cambiado la forma de vivir las noches de verano.

Su piscina suspendida es probablemente la imagen más fotografiada de las últimas temporadas, mientras que su terraza panorámica ofrece una de las mejores puestas de sol sobre la ciudad.

Con música en directo y coctelería cuidada, es la opción más cercana al concepto internacional de rooftop que hasta hace pocos años parecía imposible en la capital murciana.

Real Casino de Murcia: la terraza más elegante y con historia

Quienes prefieren un plan más tranquilo y con sabor a tradición tienen en el Real Casino de Murcia un lugar único. En el centro de la ciudad su terraza discreta y coqueta permite contemplar la cúpula del Casino y la Catedral mientras se disfruta de un café o una tapa.

El acceso suele estar ligado a los socios, aunque su restaurante abierto al público permite asomarse a este rincón cargado de historia.

Rincón de Pepe: el nuevo ‘rooftop’ que cambiará el skyline

El Hotel Rincón de Pepe, uno de los más emblemáticos de Murcia, se prepara para dar un salto hacia el futuro.

Su proyecto de azotea con piscina y vistas al centro, actualmente en proceso de reforma con una inversión de siete millones de euros, marcará un antes y un después: será la primera terraza hotelera oficial de la ciudad.

Además el histórico letrero del hotel volverá a lucir como un guiño a su legado gastronómico y cultural.

Terrazas para una escapada sin salir de la Región

Para quienes buscan aire más marinero o panorámicas naturales, la Región de Murcia esconde terrazas que merecen una escapada rápida: