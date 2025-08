El camino Huerto de los Naranjos de Javalí Nuevo se queda a la mitad este verano

La mejora del pavimento del camino Huerto de los Naranjos es una reivindicación histórica por parte de los vecinos de Javalí Nuevo. «El deterioro del pavimento data de hace varios años. La última pavimentación, en riego asfáltico, data de los años ochenta del siglo pasado», según aseguran los vecinos de esta pedanía. Esta vía comentan que es muy transitada, ya que tiene una longitud aproximada de 480 metros y un ancho variable de en torno a 4 metros. El Ayuntamiento de Murcia escuchó esta propuesta vecinal e incluyó el asfaltado de esta carretera en el Plan de Inversión en Pedanías 2024-2025.

Las obras, iniciadas el pasado 11 de junio, fueron financiadas por la Comunidad Autónoma con un presupuesto de más de 16.000 euros buscaba, según indica el Consistorio, «mejorar la seguridad vial y renovar el pavimento deteriorado de una vía clave en la pedanía». También afirmaron que se iba a renovar 840 metros cuadrados de la calzada, además de la ejecución de trabajos de señalización horizontal conforme a normativa, empleando pintura acrílica reflectante y microesferas de vidrio para la delimitación de pasos de peatones, marcas viales y símbolos, reforzando así la seguridad tanto para conductores como para peatones.

La actuación contemplaba el fresado del pavimento existente y la posterior ejecución de una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor con mezcla bituminosa tipo AC-16. Sobre la base se aplicará previamente una capa de regularización de 3 centímetros con mezcla tipo AC-22, acompañada de riegos de imprimación y adherencia mediante emulsiones bituminosas, asegurando así la durabilidad y resistencia del nuevo firme.

A la reapertura del camino el pasado 19 de julio asistió el concejal Marco Antonio Fernández, junto con representantes de la Junta Municipal de Javalí Nuevo. El concejal señaló que «el refuerzo del firme en esta vía da respuesta a una necesidad real de los vecinos de Javalí Nuevo y contribuye a mejorar la seguridad y funcionalidad de un vial clave en la pedanía». Sin embargo, el estado del camino no era el esperado. La parte central del carril se ha quedado sin asfaltar. Tras las obras, la portavoz socialista en Javalí Nuevo, María Jesús Barquero, denuncia que «de los 480 metros, se han pavimentado 100 en el extremo sur y otro 80 en el norte quedando 300 metros sin tocar y en un estado deplorable del firme». También solicita explicaciones al Gobierno local tras este «despropósito», indica que esta situación es consecuencia «del menosprecio con que se tratan los problemas de las pedanías desde la Glorieta e insta el equipo de gobierno a reparar el fallo con la mayor urgencia posible».

Desde el Ayuntamiento responden que se han intervenido los tramos más urgentes al principio y al final de este recorrido que enlaza con otras carreteras y, por tanto, transita tráfico rodado y viandantes por estos tramos. Además, son los más utilizados debido a que en un tramo se conecta con zonas de Huerta y el contrario representa una salida del centro de Javalí Nuevo. También, subrayan que se ha pavimentado más de 900 metros de camino, aunque se anunció que se iban a renovar 840 metros. Señalan que no se ha pavimentado la zona central al no haber viviendas y, por tanto, esta vía da servicio a ninguna persona porque nadie reside en ese tramo. Esta obra que indican que forma parte del Plan de Pedanías, que cuenta con un presupuesto superior a los dos millones de euros, y que ha permitido la intervención en treinta núcleos de población este verano para mejorar los lugares más necesitados. El contrato que se adjudicó a la baja por un importe menor al previsto permitirá disponer de una cantidad económica sobrante que «será una ventaja importante». Este montante podrá ser invertido en más actuaciones de refuerzo en pedanías que se completarán antes de final de año. Tras el verano, anuncian que se continuará con la pavimentación de la zona no intervenida del camino Huerto de los Naranjos en Javalí Nuevo, completando así con el asfaltado de toda la vía.