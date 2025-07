La Isla de Murcia, raíces huertanas olvidadas

A cinco minutos del centro de la ciudad, Murcia esconde una isla. Una hilera de casas en las que viven no más de veinte personas, entre la Acequia Mayor de la Aljufía y la acequia Caravija. La Isla, pese a estar en La Arboleja, muy cerca de la capital, concretamente al final del paseo del Malecón, es desconocida para la mayoría de los murcianos, ya que ni siquiera cuenta con carteles que indiquen su ubicación en el camino. No obstante, antiguamente, el territorio de La Isla se extendía hasta la calle Santa Teresa, ya que seguía el cauce de la Acequia Mayor y vivían numerosos vecinos. El desarrollo urbanístico de Murcia y la construcción de la Autovía A-30 restó territorio a esta senda y la desconectó del resto de la ciudad.

Según el presidente de la Asociación Huerta Viva, José Antonio Moreno, «La Isla cuenta con especies arbóreas muy antiguas como una especie de platanero centenario, que si no fuera por los cuidados de los vecinos también habrían cedido al paso del tiempo. Son ellos los que arreglan y mantienen viva a La Isla, que se encuentra en un estado precario y muy abandonado». Y es que a pesar de ser un terreno municipal abierto que forma parte de La Arboleja, denuncia Moreno que es «como si no existiera ni para La Arboleja, ni para el Ayuntamiento de Murcia ni para la Junta de Hacendados». Este último organismo es el encargado de cuidar y mantener las acequias en buenas condiciones, sin embargo, el tramo de la acequia Caravija que pasa por La Isla se encuentra inundada por troncos de árboles caídos y cañas, haciendo imposible que circule el agua, y la Acequia Mayor de la Aljufía acumula restos de basura al final del tramo descubierto sobre el que hay una valla metálica como protección a los viandantes que pasan por este sendero.

Asunción Botías (izq.) junto a su tía Mercedes Botías en La Isla. | JUAN CARLOS CAVAL

Además, explica Moreno Micol que «este territorio forma parte de los lugares incluidos por el Bien de Interés Cultural (BIC) que ostenta la Acequia Mayor de la Aljufía, por lo que el Ayuntamiento debería encargarse de su mantenimiento». Según el arquitecto y miembro de Huerta Viva Enrique de Andrés, «el Consistorio murciano está obligado por el servicio de Patrimonio de la Comunidad a redactar un Plan Especial para la acequia mayor y sus elementos al ser BIC». Para él, La Isla se encuentra «en una situación de insalubridad, que el Ayuntamiento de Murcia debe arreglar». Además, estima que la rehabilitación de las fachadas de las viviendas, también a su juicio en mal estado, podría costar unos 250.000 euros. Desde la Asociación Huerta Viva creen que se debe realizar una acción medioambiental y social sobre la zona y redactar ya el Plan Especial.

Ayuda es lo que reclaman los habitantes de esta vía natural, como Mercedes Botías, vecina de La Isla desde que tiene uso de razón, que denuncia el mal estado en el que se encuentra «su hogar». «Nadie ha venido a arreglar nada desde la última dana, cuando se cayeron los árboles; las entradas están fatal, se ha avisado al alcalde de La Arboleja y aquí no asoma nadie».

«Las cañas de la Acequia Mayor, cuando las recogen, nos las tiran donde aparcamos los coches. Avisamos del peligro que esto suponía, pero tampoco vienen a quitar las cañas y ponen en riesgo también nuestros coches».

Botías señala lo primero que se debería reparar en La Isla: «Lo más urgente es hacer accesibles las entradas y salidas, ya que las personas mayores que viven aquí no pueden pasar, la limpieza de árboles y ramas caídas. No puedes pasar, por ejemplo, con una silla de ruedas porque se te cae a la acequia porque no está vallada». Además, según indica, «lo último que arreglaron fue la instalación de una valla metálica en los muros de la acequia mayor con unas bovedillas sueltas que nos impedían aparcar los coches».

Para su sobrina, Asunción Botías, también vecina de La Isla, la limpieza del espacio es lo primordial. «Las cañas de la acequia Caravija cada vez están más adentro lo cual deja a La Isla cada vez más estrecha».

No constan quejas

A pesar de la insistencia de los vecinos, ni al Ayuntamiento de Murcia ni a la Junta de Hacendados les consta ninguna reclamación sobre el estado de este espacio huertano.

Desde el Consistorio de hecho recuerdan que las competencias de la limpieza de los cauces corresponde a la Junta de Hacendados e insisten en que el pedáneo de La Arboleja no tiene constancia de ninguna queja vecinal sobre este asunto. «La junta municipal suele hacer las gestiones pertinentes si tienen constancia de peticiones y no tendrán problema en hablar con la Junta de Hacendados para solucionarlo», añaden. Desde este organismo tampoco han recibido ninguna queja formal como las que los vecinos han trasladado a la asociación.

La última reforma de La Isla, la instalación de una valla metálica en el muro de la Acequia Mayor Aljufía.

En cualquier caso, los vecinos quieren que se cuide este paraje con un origen humilde pero ya histórico, como recuerda Botías. «Las casas las hicieron nuestros padres y abuelos ellos mismos, ayudándose los unos a los otros. Deben de ser de los años 40 aproximadamente». En aquella época, este territorio estaba habitado por huertanos en su mayoría. «Aquí han vivido nuestros antepasados, abuelos y tatarabuelos, que vinieron a vivir aquí a buscarse la vida. Antiguamente, se podían hacer las casas cada uno donde quisiera, luego ya las escrituraron, pero de entrada se hizo sin pedir permiso a nadie, llegaron a un trato con el Ayuntamiento. Es lo que se hacía en esa época, pero ahora ya se pagan impuestos y las casas son legales». Por lo que Botías reclama que se hagan los arreglos necesarios en este vecindario.

Según comentan tía y sobrina, «son los propios vecinos los que han arreglado su parcela como han podido». Un ejemplo es el tramo de La Isla que está adoquinado. Este pavimento de piedra fue colocado por una vecina de esta localidad, de hecho, todavía se puede observar la bolsa con estos adoquines en la puerta de su domicilio. Además, comenta Asunción que su padre era el encargado de «subirse a los árboles para podarlos; si se rompe algo somos nosotros mismos los que tenemos que arreglarlo».

Abandonados

«Nos sentimos un poco abandonados, que vengan y que arreglen esto, ya hablamos con el alcalde y se recogieron firmas, ya que La Isla significa todo para nosotros, es nuestro hogar», confiesa Mercedes.