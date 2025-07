La nueva ordenanza de la red de riego de la Huerta de Murcia frena los entubamientos de acequias

La Ordenanza Reguladora de la Red de Regadío de la Huerta de Murcia establece un marco claro para garantizar que cualquier intervención en las acequias, hijuelas, brazales, regaderas y azarbes del municipio se realice con el máximo respeto al paisaje tradicional, a la biodiversidad y al patrimonio cultural. Entre los principales criterios de esta nueva norma destaca que "con carácter general, no se autorizará el cimbrado o entubado de los canales protegidos", como las Acequias Mayores de la Aljufía y la Alquibla, que son Bien de Interés Cultural (BIC), y las acequias menores.

Sin embargo, según el presidente de Huerta Viva, José Antonio Moreno, en el caso de otros cauces más pequeños como los brazales, que salen de las acequias menores, su entubamiento atenderá a cuestiones técnicas, una medida contra la que esta asociación presentará alegaciones. Para Moreno, "no se deben entubar", ya que siguen siendo un bien público que pertenece a muchos propietarios, con lo cual no se debería actuar sobre ellos "a no ser que sea una situación excepcional". También reclama que en el borrador de la ordenanza no se habla de la importancia de los canales de riego en caso de inundaciones, puesto que estos cauces drenan el agua.

La nueva medida también recoge la protección del arbolado de ribera autóctono y fomento de especies tradicionales como moreras, almeces o plátanos de sombra; el mantenimiento de elementos patrimoniales como puentes, compuertas, partidores o tablachos; y la integración paisajística en zonas verdes y espacios urbanos, con señalización de los nombres históricos de cada canal.

De igual manera, contempla la colaboración con las comunidades de regantes y la recuperación progresiva de tramos actualmente entubados, en especial en zonas rurales, para devolverles su forma y función original. Se mantendrá, en todo caso, la plataforma natural de la base creando, en la medida de lo posible, pozos de salvamento de fauna cada 50 metros, de dimensiones 1 m3, en caso de corte de agua. Además, se prohíbe la contención de los cauces mediante bloques de hormigón o cualquier otra construcción de materiales precarios.

En materia de seguridad y señalización, en los espacios públicos urbanizados, el cauce se protegerá en todos sus frentes con barandillas de seguridad, de colores que se integren con el entorno y los canales serán nombrados con su topónimo oficial. Asimismo, en los casos en los que sea imprescindible la construcción de pasos y puentes sobre los canales, estos serán diseñados de manera que se consiga el menor impacto paisajístico posible. De forma general, serán puentes de 5 metros de anchura máxima libre de paso, y se procurará que no haya puentes contiguos a menos de 60 metros de distancia entre ellos.

La intervención ejecutada en la acequia Benetúcer, en Llano de Brujas, ha sido el primer gran proyecto adaptado a estos principios. Tras una paralización inicial en 2022, el nuevo diseño consensuado y aprobado por el Ayuntamiento ha devuelto al cauce su integración en el paisaje, utilizando materiales tradicionales y restaurando su entorno natural. Se han consolidado los márgenes con muros de mampostería de piedra caliza, mantenido el lecho natural, y se ha repuesto el arbolado con 43 nuevos ejemplares de especies autóctonas, además de conservar los olmos existentes. Todo ello respetando elementos históricos como partidores y compuertas.

En este sentido, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "el Ayuntamiento ha redactado la ordenanza para la protección del regadío tradicional de la Huerta de Murcia. Es muy completa, que afecta tanto a los elementos tradicionales como son los cauces, así como todos los elementos que la rodean".