La propiedad del camino rural de Monteazahar en Murcia, a debate

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia en 2024 acordó iniciar los trámites del expediente administrativo de ‘Recuperación de oficio de la posesión del Camino Monteazahar’, en Beniaján y Torreagüera, en el tramo que discurre entre la Avenida Ciudad de Murcia y la puerta metálica que lo cierra al uso público.

Una vez iniciado el expediente el Ayuntamiento tenía que solicitar a la Gerencia del Catastro, la rectificación y modificación de adscripción del Camino de Monteazahar a favor del Ayuntamiento. En ese mismo informe se enuncia que «el tramo de Camino Monteazahar se identifica con un camino rústico de uso y dominio público, censado a favor del Ayuntamiento de Murcia, según la Dirección General del Catastro».

No obstante, según un escrito de los vecinos de la Finca Villa Azahar, este camino es una vía interior de una finca privada que fue parcelada en los años 80 y los propietarios tienen la propiedad en sus escrituras. Además, defienden que en el registro de la propiedad consta como suyo, por lo tanto, no forma parte del inventariado del Ayuntamiento de Murcia. También señalan que «sólo existe una adscripción catastral del camino al Ayuntamiento que ha sido denunciada en el Tribunal Económico Administrativo de la Región de Murcia para que las referencias catastrales se correspondan con sus legítimos propietarios» y que están a la espera de que se resuelva.

Asimismo, cargan contra el portavoz de la Asociación BiciHuerta, Raúl Jiménez, del que denuncian que «mediante una campaña de difamación e insultos al honor de las personas se ha empeñado en que el camino, cuyos propietarios legítimos tenemos en escritura, corresponde a titularidad pública» y que habría sido denunciado por acoso. Por su parte, Jiménez, declara que él habla por la asociación. Y que «están esperando que se ejecute lo que dice el informe».

Respecto a las escrituras de propiedad, indica que «las presenten al Ayuntamiento que es el que lleva el tema, no nosotros. Que se respete la ley sea para quien sea. Simplemente hemos reclamado que se ejecute el expediente. Eso no es acosar». Sobre la denuncia, responde que actualmente no ha tenido ninguna notificación sobre esto.