Echa a andar la primera comunidad energética que beneficiará a 400 hogares

La capital de la Región quiere ser más verde y con ese objetivo en Murcia, Sangonera La Seca, El Palmar y El Raal se van a realizar instalaciones de energía alternativa con una potencia total de 350 kW. Se trata de la primera comunidad energética de Murcia, que tendrá una superficie de 1.800 metros cuadrados y 640 placas solares de dos por un metro.

Las instalaciones fotovoltaicas se encuentran en cubiertas privadas de edificios, que han cedido el espacio y que están en el proceso para lograr el permiso para conectarlas a la red. Estas infraestructuras generarán energía limpia equivalente al consumo de 175 hogares y que, en esta primera etapa, permitirá participar a unos 400 vecinos del municipio.

«El único requisito para ser consumidor dentro de la comunidad energética es estar en la zona de influencia del punto de generación, que actualmente se ha ampliado a 5 kilómetros», explicó a esta Redacción Rubén Ayala, presidente de CELM (Comunidad Energética Local de Murcia). Ayala añadió que «democráticamente, todos los participantes de cada una de las instalaciones podrán decidir sobre la gestión de las placas, dado que es uno de los requisitos de las comunidades energéticas y así consta en los estatutos».

En esta comunidad energética el objetivo es que toda la energía que se genere sea consumida por los miembros de la misma optimizando el reparto de la energía producida, de modo que no haya excedentes y no sea necesario almacenar energía, ya que no hay contempladas baterías en esta primera fase.

Además de las instalaciones energéticas de 350 kW, se van a instalar varios puntos de recarga para vehículos eléctricos en zonas de aparcamientos públicas. Un proyecto completo que ha sido financiado casi en un 60 por ciento por Fondos Europeos del IDAE bajo el programa CE Implementa.

Una vez finalizadas las instalaciones, «dará inicio la fase de explotación de las mismas permitiendo a los miembros de la comunidad energética consumir energía de las mismas a un precio más barato de lo que se paga en la factura de la luz», puntualizó Ayala.

De esta forma, la comunidad energética obtiene unos ingresos que permiten cubrir el 40 por ciento que no ha sido financiado y abordar inversiones adicionales beneficiosas para la comunidad como, por ejemplo, ampliar el número de instalaciones para que puedan sumarse más vecinos a la comunidad energética.

Desde el Ayuntamiento de Murcia, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha dicho que «hoy más que nunca, debemos apostar por un modelo energético que no solo sea limpio, sino también justo y participativo. Las comunidades energéticas representan una revolución silenciosa pero profunda en la forma en que producimos, compartimos y consumimos la energía».

En este sentido, Navarro insistió que «estas comunidades permiten que los ciudadanos, las pequeñas empresas y los ayuntamientos se conviertan en protagonistas activos de la transición energética, generando su propia electricidad a partir de fuentes renovables, como el sol o el viento. Ya no hablamos solo de consumidores, sino de productores: personas que producen y consumen energía de manera responsable y solidaria». Por último, desde el CELM han recordado, que todavía es pronto para saber qué porcentaje del consumo energético del barrio o la zona cubrirá la comunidad energética.

Esta iniciativa fue la única de la Región de Murcia que resultó beneficiaria de una ayuda por parte del IDAE, obteniendo la segunda nota más alta como caso de éxito de todas las propuestas presentadas.

Este tipo de proyectos presentan distintos benéficios: medioambientales porque se fomenta la generación de energía renovable, sociales, ya que se prioriza la participación de consumidores responsables así como grandes beneficios económicos, puesto que los miembros de la comunidad energética ven reducidos sus costes energéticos.