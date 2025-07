El Callejón del Piscis de Murcia mantendrá su nombre

El Callejón del Piscis no cambiará de nombre. La Comisión de Calles del Ayuntamiento de Murcia ha rechazado la petición de una comunidad de vecinos de Santo Domingo que solicitaba modificar la denominación de la citada vía que acoge el mítico bar, abierto desde 1980, y a cuyo nombre hace honor desde 2022.

Desde el Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia tacharon la petición de "homófoba", ya que el escrito no proponía otro nombre para la calle, situada entre Enrique Villar y Santo Domingo. "Parece más un ataque que algo que se formule con un propósito positivo", lamentaron.

"No se entiende la historia de la ciudad de Murcia sin un local que lleva 45 años siendo un espacio seguro y de libertad para la comunidad LGTBIQ+ murciana", indicaron desde la asociación.

Según fuentes municipales, la solicitud no se ha aceptado "porque no había una alternativa de nombre ni el cambio tenía un fundamento". Además, desde el Consistorio señalan que "no podemos dejar calles sin nombre" y las modificaciones en la vía pública se realizan "con mucho cuidado".