Piden retirar el nombre al Callejón del Piscis de Murcia

Una comunidad de vecinos de un edificio de Santo Domingo ha solicitado al Ayuntamiento de Murcia retirar el nombre al Callejón del Piscis, una pequeña vía del centro situada entre Enrique Villar y Santo Domingo, donde se ubica el mítico local que le pone nombre desde 2022. La Comisión de Calles del consistorio valorará este viernes la petición del grupo de vecinos, que no ha propuesto ninguna alternativa para denominar a esa calle.

Desde el Colectivo No Te Prives de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de la Región de Murcia han mostrado en un comunicado su negativa "rotunda" a este posible cambio. "No se entiende la historia de la ciudad de Murcia sin un local que lleva 45 años (desde mayo de 1980) siendo un espacio seguro y de libertad para la comunidad LGTBIQ+ murciana", indican.

Para la asociación "Piscis ha sido y sigue siendo trampolín para artistas de la cultura drag y LGTBI. Un espacio que da vida a la noche murciana y que beneficia a otros locales de la zona con actividades como la Carrera de Tacones o los shows drag".

Al Colectivo No Te Prives les entristece aún más el hecho de no encontrar una motivación para la solicitud. "Esta comunidad de vecinos no realiza otra propuesta. Parece más un ataque que algo que se formule con un propósito positivo. No se pide resaltar a alguna figura histórica, un valor o acontecimiento. Solo la voluntad de que un callejón que no posee portales pierda el nombre de un local icónico de Murcia", lamentan.

"A nadie pareció importarle que este callejón llevara sin nombre durante toda su historia hasta que el anterior Equipo de Gobierno rindiera homenaje a Piscis", añaden. Este hecho les lleva a pensar que "hay una intencionalidad homófoba en esta petición". Por ello, aseguran que "haremos lo que esté en nuestra mano para mantener el nombre".

Para el colectivo "sería especialmente lamentable que este Ayuntamiento intentara borrar 45 años de nuestra ciudad en su 1200 aniversario". Así, trasladan al Partido Popular -que cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio- que vote en contra de este cambio.