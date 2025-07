Murcia y Madrid, únicas capitales que cierran sus parques por calor.

Las ciudades de Murcia y Madrid son las únicas capitales de provincia del país que contemplan el cierre de parques con temperaturas superiores a 40 grados centígrados. La causa principal es el riesgo de que las grandes ramas de especies como los ficus macrophyliapuedan ocasionar una situación de riesgo para la población.

El ‘summer branch drop’ (SBD) o caída de las ramas de los árboles en verano es un colapso en el sistema vascular del árbol por el que deja de haber riego y se seca la rama lo que provoca su caída. Se manifiesta de forma repentina en árboles que aparentemente no tienen ningún problema. La caída de ramas en verano ha sido estudiada por diferentes expertos a lo largo del tiempo, pero cuando más popularidad alcanza en nuestro país es en el año 2015, en el que el reconocido ingeniero agrónomo Pedro Calaza publica un artículo científico llamado ‘Summer Branch Drop (SBD). Concepto y características’.

En este estudio se explica que este fenómeno se produce en verano después de un largo periodo de calor y sequía. No obstante, en la página 46 se afirma que no se puede comprender «el papel o importancia de los parámetros que de una forma u otra intervienen como la temperatura, la presencia o ausencia de los defectos de la madera, la orientación de las ramas y/o su peso final». Por lo que no está aceptado entre los científicos que el calor sea el causante de este fenómeno. Sin embargo, cuando las temperaturas son muy altas, en concreto, por encima de los 44 ºC, el protocolo del Ayuntamiento de Murcia decreta el cierre de los parques y jardines. Se activa también el aviso, cuando la previsión de la Aemet habla de una noche tropical, que es la que alcanza una temperatura mayor de 24ºC. Este aviso afectará únicamente a las zonas que tengan grandes ejemplares de ficus, como el Jardín de Floridablanca del Barrio del Carmen.

Según el profesor e investigador del área de botánica de la Universidad de Murcia Pedro Sánchez, el artículo de Pedro Calaza «creó mucha alarma social», aunque explica que «sí es cierto que en algunos años después de episodios de ola de calor y noches tórridas en algunos sitios las ramas han colapsado, pero que no se sabe muy bien cuáles son las causas reales». En su opinión, la rotura de ramas de los árboles en verano tiene más que ver con la alta temperatura de secación provocado por la humedad.

Para el ingeniero agrónomo Francisco Medina, que trabajó más de 30 años en el servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Murcia, este artículo es utilizado a menudo por las administraciones «como una rápida excusa cuando tienen una rotura de rama en un árbol importante, pero la realidad es que después de ese artículo no se ha certificado la relación entre esa alta temperatura y la producción de esa embolia en el sistema vascular del árbol y la consecuencia de la fractura».

Protección de la ciudadanía

Medina indica que el cierre de parques y jardines por calor se está utilizando como una medida de protección para reducir los riesgos a la población y cree que terminará imponiéndose en otras ciudades. Sin embargo, cree que con mejores cuidados en los meses menos calurosos los árboles estarían mejor preparados y no se tendrían que cerrar los parques y jardines. No hacerlo significaría para este experto no hacer nada para acabar con este problema o «hacer lo suficiente para cubrir el expediente». Medina denuncia que «no se pueden revisar los grandes ficus de Floridablanca desde una grúa. Hay que acceder al interior del árbol con personal especializado. E ir acompañado de programas serios que vayan indicando qué especies están resultando problemáticas o darles más cuidados. Los programas de mantenimiento son claramente insuficientes, son de ciudad de tercera división y no de una ciudad importante como es Murcia».

Desde el Consistorio murciano, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, afirma que los árboles de Floridablanca son los más cuidados de España, con 300 personas trabajando diariamente y que «son revisados semanalmente» e incluso, «reciben la visita de expertos arbolistas que inspeccionan palmo a palmo las especies, tres veces al año». También, declara que aunque en el artículo de Pedro Calaza, del que dice que «es un referente», se ponga de manifiesto que el calor no es la causa principal que provoca la caída de las ramas de los árboles, «las teorías científicas no dejan de ser eso, teorías». Y que esta es la razón más aceptada por la comunidad científica a nivel internacional. Respecto al cierre de los parques y jardines, responde que «lo primero es que la gente esté segura, por eso tanto esfuerzo y revisión del arbolado». Señala que Murcia es muy avanzada en este aspecto, que la ciudad es un referente en el ámbito de la jardinería.

Un técnico del servicio de parques y jardines municipal afirma que en sus más de 30 años de servicio, han tenido «siempre una o dos veces al año» episodios de caídas de ramas de los árboles y que siempre coincide con los meses que más calor hace.