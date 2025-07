Así es vivir bajo un puente de la autovía de Murcia

Bajo el puente de la autovía de la A-30, junto al Paseo del Malecón, uno de los más transitados de la ciudad, un pequeño grupo de personas, en su mayoría procedentes de Mali, ha instalado un campamento improvisado.

Llevan pernoctando allí cerca de tres meses, viviendo entre cartones, colchones y mantas, en una situación que pone rostro humano a la crisis migratoria que continúa latente tanto en Europa como en sus países de origen.

El espacio que utilizan bajo el puente, junto al Parque del limonero, se ha convertido en un refugio temporal por necesidad, donde se cobijan más de una veintena de personas de entre 18 y 36 años a la espera de regularizar su situación y poder conseguir así un trabajo. A pesar de las condiciones precarias, sin luz, agua corriente ni servicios básicos, se esfuerzan por mantener la dignidad día a día.

Cuando se levantan, cerca de las 5.30h de la madrugada, se cepillan los dientes y se asean entre la vegetación cercana con unas garrafas que llenan de una fuente. Su higiene personal suele hacerse antes de las primeras luces del día o ya caída la noche con el fin de evitar problemas y situaciones incómodas con los transeúntes. El que puede se ducha en casa de algún amigo, cuentan.

Yo no paro de preguntar, pero me dicen que ahora mismo no puedo trabajar

Ibrahim, un joven africano de 18 años, lleva usando el lugar como ‘hogar’ desde hace tres meses. Procedente de Senegal, vino en patera desde su país de origen y, tras llegar a las costas canarias, acabó su travesía oceánica en Mazarrón hace ocho meses, donde pasó a disposición del centro de menores de la localidad. «Al cumplir la mayoría de edad me fui de allí, vine a la capital y desde entonces estoy aquí viviendo. Es muy complicado, sobre todo dormir por las noches, pero no tengo donde ir», relata Ibrahim, que se expresa con frase breves pero claras.

Ahora está buscando trabajo, ya que necesita el dinero para abandonar las calles y poder ayudar a sus tres hermanos menores que él, pero no logra encontrar ninguno dada su situación irregular: «Yo no paro de preguntar, pero me dicen que ahora mismo no puedo trabajar, que después».

Durante el día, la presencia de estas personas pasa casi desapercibida, se levantan temprano recogen algunas pertenencias y, en la mayoría de los casos, abandonan la zona en las horas de más calor, pues se encuentran instalados entre hormigón y asfalto donde las altas temperaturas de la capital murciana convierten el lugar en un horno.

A veces, cuando el calor de la noche se hace insoportable, alguno se traslada al parque, sobre el césped artificial, para poder sobrellevar de la mejor manera las asfixiantes temperaturas.

Como Ibrahim, la veintena de migrantes que se alberga bajo la pasarela de la autovía tratan, durante el día, de conseguir algo caliente para comer en alguna asociación u organización habilitada para tal fin. En el campamento solo tienen un pequeño hornillo de gas que utilizan para hervir agua para el té, el cual comparten entre ellos: «Para el desayuno nos buscamos la vida, cada uno desayuna lo que puede. El resto de las comidas tratamos de hacerlas en algún comedor social», cuenta otra de las personas alojadas en el campamento.

Las imágenes distan mucho de las de un campamento desordenado y sucio, cosa que cabría esperar dada la precariedad de la situación. Mamadou, que reside en Murcia desde hace años y trabaja cerca del Barrio del Carmen, pasa por el campamento de vez en cuando para hablar con sus «paisanos» malienses en su idioma natal. También trata de poder ayudarles en cualquier cosa que necesiten: «Para evitar problemas con la Policía y el Ayuntamiento les dejo bolsas grandes para la basura. Cuando terminan de comer lo echan ahí y después las llevan al contenedor para que todo esté lo más limpio posible», afirma.

Es muy complicado, sobre todo dormir por las noches, pero no tengo donde ir

A su lado, otro joven, que prefiere no decir su nombre, proveniente de Ghana, asegura que la policía alguna vez ha pasado por ahí, pero no han tenido problemas y cree que es porque lo mantienen todo recogido.

En el vano, a ambos lados del puente, se dividen el espacio según la nacionalidad, en uno los malienses, al otro, senegaleses y ghaneses, por afinidad cultural e idiomática, nos señalan.

Aunque esta comunidad formada bajo la carretera es fruto del azar, también responde a la necesidad de personas sin recursos, sin hogar y, en este caso, sin papeles, que tratan de vivir sin molestar, según nos cuentan.

Mantienen el lugar limpio, buscan trabajo, intentan ducharse y comer con dignidad. Esperan algo más que una solución puntual, buscan la posibilidad de empezar de nuevo.

El asentamiento, que ha ido creciendo en silencio, plantea una serie de interrogantes acerca de las alternativas que se ofrecen por parte de las administraciones para evitar este tipo de situaciones.

Desde el Ayuntamiento de Murcia trasladan que su prioridad absoluta es la de dignificar a las personas: «Desde el Semas, servicio dependiente de la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud, se atiende a cualquier persona que pueda tener cualquier necesidad, sin mirar pasaporte ni nacionalidad, a través del trabajo in situ con las personas que están en situación de calle están en situación de calle».

A la zona acuden de manera regular los servicios de limpieza para limpiar y evitar que se acumule basura y, durante los meses de verano, el Semas refuerza su atención para garantizar las necesidades básicas.

Pero, ante todo, según informan, su objetivo es ofrecer el apoyo y ayuda necesaria para que estas personas puedan abandonar la situación de calle.

Es por ello que consideran «de vital importancia la coordinación de la respuesta entre administraciones y entidades del tercer sector».

Mientras tanto, el asentamiento sigue creciendo.