Antelo pide reforzar la seguridad en la estación de autobuses de Murcia tras el apuñalamiento de una mujer

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha exigido hoy, a las puertas de la estación de autobuses de San Andrés, medidas urgentes para garantizar la seguridad en la ciudad de Murcia, tras el reciente apuñalamiento de una mujer en esta zona, cometido, según el partido, "por un inmigrante ilegal".

Antelo, acompañado por los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, ha denunciado que “no puede ser que solo haya un vigilante de seguridad por turno” y ha recordado que Vox ya ha reclamado que se refuerce el dispositivo con hasta cuatro vigilantes por turno para proteger a los vecinos.

A continuación, ha criticado la “inexplicable ausencia constante” de la Policía Local en esta zona, “por designio del Ayuntamiento del Partido Popular”, a pesar de que “es un foco de delincuencia”.

El líder de Vox ha subrayado que “no puede ser que quienes vienen a nuestro país sin respetar nuestras normas, nuestra forma de vivir ni nuestra cultura, no sean deportados”. En este sentido, ha defendido que “toda la inmigración ilegal debe ser deportada, y también aquellos inmigrantes legales que piensen que una mujer debe caminar cuatro pasos por detrás de un hombre o que crean que se puede agredir a un homosexual simplemente por serlo”.

Asimismo, Antelo ha advertido de que “para poder vivir en libertad se necesita seguridad”, y por eso ha exigido a la Delegación del Gobierno que “deje de mirar hacia otro lado, deje de mentir con los datos de delincuencia —que no paran de aumentar en la Región de Murcia— y aumente el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil”.

Además, ha recordado que la Región es “la comunidad autónoma con menos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por habitante de toda España” y ha insistido en que la presencia policial “tiene que ser una constante”.

Antelo también ha reclamado que “los menas sean devueltos a sus países de origen con sus padres mediante convenios internacionales, porque esto es lo más lógico, lo más humano y lo más sensato”, al tiempo que ha defendido la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y vivienda, “como ya ha conseguido Vox en los presupuestos regionales derogando la orden del PP que daba viviendas a menas antes que a los españoles o a inmigrantes legales”.

“Pedro Sánchez debe dimitir; el PP tiene la responsabilidad moral de apoyar la moción de censura”

A preguntas de los periodistas sobre la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Antelo ha sido contundente: “Pedro Sánchez hará lo que mejor le convenga a Pedro Sánchez. Es un señor asolado por la corrupción, que está destruyendo todo lo que toca, y que tiene que dimitir. Tenemos la obligación moral de hacer todo el esfuerzo para que esto sea así”.

El líder de Vox ha recordado que su partido ya ha ofrecido al Partido Popular en múltiples ocasiones la posibilidad de presentar una moción de censura. “Yo mismo se lo he pedido personalmente al señor López Miras: que ceda dos diputados nacionales de los que tiene la Región para poder presentar la moción de censura, mandar un mensaje de limpieza y demostrar que los españoles no vamos a permitir que corruptos, delincuentes, prófugos de la justicia, separatistas, golpistas y amigos del terrorismo marquen los derroteros de nuestra nación”.

Por último, Antelo ha advertido de la gravedad del mensaje que España envía al exterior: “Cada día nos cuesta más explicar a nuestros socios internacionales lo que está pasando en España".

"Les pedimos que diferencien entre Pedro Sánchez y España, porque no es justo castigar a nuestra nación por lo que está haciendo Sánchez. Y yo lanzo una pregunta al aire: ¿para qué sirven los diputados nacionales del Partido Popular si no es para echar a Pedro Sánchez, cuando no ha habido nunca en nuestra historia mayores razones para una moción de censura?”, ha concluido.