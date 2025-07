Peculiar manifestación contra los gorrillas en Murcia

Medio centenar de personas se han reunido esta tarde, a eso de las ocho, en la entrada del Malecón, en Murcia, para "expulsar de manera pacífica del disuasorio" a los aparcacoches ilegales, en su mayoría varones con adicciones que se declaran insolventes cuando son sancionados por alguna conducta que se contempla en la ordenanza vigente en el municipio. En la manifestación han estado presentes, entre otros, miembros de Vox, encabezados por el líder de la formación en la Región, José Ángel Antelo, y de la Comunión Tradicionalista Carlista de Murcia. Estos últimos han acudido con símbolos como la bandera rojigualda con el Sagrado Corazón o el cristóforo. Además, también se podido ver la característica boina carlista, en una imagen poco habitual.

Los manifestantes han portado un cartel en el que se dejaba leer "-Impuestos +Policía +Seguridad".

El encuentro, que ha comenzado en la entrada del malecón y ha finalizado en el aparcamiento disuasorio, había sido convocado por medio de folios por toda la ciudad que anunciaban que se trataba de una concentración para protestar por el hecho de que Murcia se encuentra "completamente inundada de gorrillas que nos amenazan, persiguen, roban y agreden". Una situación que, se aseguraba en los folios, los murcianos "llevamos años soportando mientras las instituciones lo permiten sin hacer nada".

Los manifestantes, entre ellos José Ángel Antelo, líder de Vox en la Región, en la entrada del Malecón. / Juan Carlos Caval

Aunque estos folios en los que se pedía acudir al Malecón no incluían ningún tipo de logo, ni político ni de ningún colectivo, el líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, anunciaba horas antes de la convocatoria su presencia en la misma.

Vecinos y visitantes lamentan que llevan años sufriendo amenazas de gorrillas que, por ejemplo, se ponen agresivos si no reciben unas monedas por parte de quien acaba de estacionar su coche. La mayor parte de estas amenazas son verbales y no llegan a ser denunciadas. A estas personas la Policía les multa, por ejemplo, por desobediencia a la autoridad o por llevar drogas encima, tal y como explican fuentes policiales. Lo que ocurre es que se declaran insolventes (lo son) y no pagan las sanciones.