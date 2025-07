Encuentran vertidos fecales e industriales en varias acequias

Los vertidos de basura, productos contaminantes y otros elementos no es solo propio de descampados y solares abandonados. También llegan a distintas acequias del municipio con el consiguiente perjuicio para los vecinos que habitan en esas zonas y para el medio ambiente en general por la degradación que producen y el impacto paisajístico que provocan.

Una de las últimas denuncias se ha producido estos días en vecinos que viven en El Puntal, concretamente entre una zona industrial y la avenida Juan Carlos I. En esa franja de terreno natural se encuentra el cauce de la acequia Alfatego, un cauce que, según afirman residentes cercanos, se ha visto contaminado con sustancias de procedencia no doméstica que está produciendo un olor putrefacto del interior del canal, el cual no permite el descanso.

Los malos olores que salen del cauce, según comenta uno de los afectados, no solo se respiran durante el día. «El hedor me despertó a las dos de madrugada y no podía ni respirar», explicó a esta Redacción. Esta misma persona sospecha que esta fuente de malos olores que finalmente conduce a las aguas del río Segura podría ser uno de los desencadenantes de las apariciones de espuma blanca en el Segura cuando se suceden los episodios de lluvia intensa.

La contaminación y los vertidos de los cauces y acequias se está dando en varios puntos del municipio, según la asociación Huerta Viva, que incluso ha hecho un mapeo de las zonas más conflictivas.

Además, según indica el secretario de la asociación Huerta Viva, José Rodríguez, se han detectado vertidos de aguas fecales en La Arboleja, concretamente, en un brazal que se encuentra junto al molino de las cuatro piedras. Los desechos son de materia industrial, en este caso, en Llano de Brujas a un brazal que se encuentra entubado. En la zona de Zarandona, hay desagües que vierten a azarbes.

Estas acequias vierten toda esta contaminación de vuelta en las dos acequias mayores, la Aljufia y la Alquibla, que a su vez se unen al río Segura, con lo que verter contaminación industrial y fecal a las acequias y otros canales de agua constituye un grave problema de contaminación ambiental y para la salud pública.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) define los vertidos como toda emisión de contaminantes que se realice directa o indirectamente a las aguas continentales, así como al resto del Dominio Público Hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada. El Dominio Público Hidráulico incluye las aguas continentales (lagos, embalses y lagunas), tanto las superficiales como las subterráneas renovables con independencia del tiempo de renovación. Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos hidráulicos y las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los apartados anteriores.