Hallan restos fecales en la piscina municipal Murcia Parque

El martes por la tarde, Murcia Parque tuvo que cerrar las puertas de sus instalaciones tras detectar heces en el agua de su piscina olímpica. Esto obligó a cancelar el entrenamiento del Club de Natación Murcia, que usa este espacio para prepararse para competiciones nacionales.

Este equipo deportivo tiene que usar estas instalaciones pasadas las ocho de la tarde, hora de finalización del baño del resto de vecinos que pueden tener acceso a la piscina. Uno de los entrenadores del Club Natación Murcia indica que cuando acceden a entrenar después de tantas personas, «el estado de la instalación es deplorable». Señala que esta es una queja diaria, ya que no tienen otra instalación en la que entrenar, y que «los críos no quieren ir, lo hacen porque no tenemos otra instalación» .La otra piscina de 50 metros que hay en Murcia es la de Inacua y este equipo de natación no puede hacer uso de ella. Sobre el incidente, comenta que puede ser una situación habitual en una piscina pequeña y no recuerda que hubiera sucedido antes.

Desde el Ayuntamiento de Murcia explican que cuando se detecta la presencia de restos fecales en el agua, se activa un protocolo y normativa estatal por el que se procede al cierre de la piscina al público durante el tratamiento para solventar este problema. Se aplica un tratamiento de hipercloración durante unas 5 horas, periodo en el que está cerrado al público. El Ayuntamiento denuncia este tipo de conductas y falta de civismo, que si bien son puntuales perjudican al resto de usuarios de las piscinas municipales.