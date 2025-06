Las patrullas de Policía Local de Murcia, bajo mínimos

Durante los meses de julio y agosto las ciudades se vacían porque los ciudadanos aprovechan para viajar o huir del calor del asfalto. Con las casas vacías, es el momento que aprovechan los amigos de lo ajeno para hacer de las suyas y protagonizar robos en viviendas, atracos en calles y comercios o reyertas.

Sin embargo, se da la circunstancia de que, frente a este aumento de delitos, durante los meses de julio y agosto, las 18 patrullas de Policía Local se reducen a la mitad, según denuncia el sindicato SIME. Y, lo que es peor, este verano no hay un plan especial de refuerzo.

«En los meses de julio y agosto la cifra de agentes se reduce a la mitad por las vacaciones. Puede haber solo 25 policías por turno. El año pasado ya lo denunciamos, y siguen sin hacer nada», explica Antonio Jesús Álvarez Rex, coordinador de la sección de Policía del SIME en el Ayuntamiento de Murcia.

En cuanto a efectivos, alerta de que existe un déficit estructural. «En su día se planteó como objetivo político llegar a 2.000 policías, pero la realidad es que, con lo que hay, no se cubre ni lo actual. El problema no es solo de cantidad, sino de prioridades», cuenta indignado Rex. Por las características de la ciudad, insiste en que «para ofrecer un servicio de calidad se necesitarían entre 1.000 y 1.200 policías».

Partiendo de que una de sus grandes reivindicaciones es la seguridad, «lo que sí es evidente es que la Policía se ha convertido más en una fuerza de apoyo turístico y de eventos que en una garantía de la seguridad ciudadana nocturna. No es para cubrir fiestas o actividades lúdicas» explica.

«Si existieran servicios mínimos, sabríamos que todas las noches debe haber, por ejemplo, 30 policías. Si hay 26, se nombran 4 más. Pero sin servicios mínimos, el Ayuntamiento programa como quiere y ahorra efectivos para destinarlos a fiestas o marchas nocturnas», manifiesta.

«Cartagena sí tiene servicios mínimos. Y los bomberos del Ayuntamiento de Murcia, también. Nosotros hemos intentado negociar servicios mínimos por activa y por pasiva, pero siempre la respuesta ha sido no, porque implica un coste y los jefes siempre se han alineado con lo que decida el Ayuntamiento» aclaró. Sobre la próxima incorporación anunciada por el Ayuntamiento de 56 agentes adicionales, pide que lo hagan ya este verano y vayan al turno de pedanías y de las noches.

56 agentes adicionales Desde el Ayuntamiento de Murcia han informado de que este verano se va a reforzar la plantilla de Policía Local con respecto al año pasado, ya que se incorporan los 56 agentes que están realizando en estos momentos su formación en la academia. Asimismo, desde la concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias del ayuntamiento de Murcia, dirigida por Fulgencio Perona, afirman que se dispondrá de todos los efectivos que sean necesarios para garantizar la seguridad en todo el municipio. En este sentido, explicaron fuentes del Ayuntamiento de Murcia, «hay que recordar que es movilizable la totalidad de la plantilla en caso de ser necesario»

Al respecto, distintas asociaciones de vecinos de la ciudad de Murcia como el Barrio del Carmen, Abenarabi, San Basilio y Vistabella ya han puesto de manifiesto la falta de seguridad en las calles de Murcia.

Denuncian los carmelitanos que «el barrio está fatal en cuanto a seguridad porque existen tirones de bolsos, robos de cadenas a través de forcejeos en el cuello a personas octogenarias y mujeres, así como hurtos continuos en comercios del barrio, lo que crea una inseguridad muy grande; y los vecinos salen con miedo a la calle, sobre todo al atardecer y al anochecer. Hay gente incluso pensando en vender sus casas», explica Javier Motje, de la Asociación de Vecinos Murcia el Carmen. Asimismo, añade que «este tipo de delitos se están cometiendo de día, de tarde y de noche. Cada vez va a peor. Hace un año esto no pasaba».

Una situación que se repite en la zona de Abenarabi, donde los vecinos denuncian que «ha crecido notablemente la inseguridad ciudadana, así como la mendicidad. Lo que sucede es incomprensible, antes no pasaba. El otro día, a las once de la noche, me rodearon unos jóvenes y me tuve que resguardar en un bar; la Policía tardó una hora en llegar», cuenta la presidenta de la Asociación Abenarabi, Toñi Valiente.