Pascual Vera: "La comunicación funciona en la Universidad de Murcia como un reloj"

Tras más de 40 años de carrera profesional en la Universidad de Murcia, ha tenido la oportunidad de ver cómo ha evolucionado la institución en materia de comunicación.

La labor de comunicación en las universidades comenzó a establecerse como un servicio con una estructura definida a partir de la década de los 80. En la Universidad de Murcia a través del llamado boletín informativo, aunque las relaciones con la prensa siempre han existido, utilizado para dar a conocer todo aquello relacionado con la institución académica. No fue hasta el año 85, de la mano de un equipo rectoral liderado por Antonio Soler con unas concepciones muy avanzadas, también en el ámbito de la prensa, que se decide dar vida a la Revista Campus. La democracia estaba recién asentada y había ganas de hacer muchas cosas, y en el caso de la Universidad de Murcia y de esta Revista Campus tuvimos la suerte de poder contar con gente de muy alto nivel en una Murcia que atravesaba su particular momento de eclosión social y cultural, personificada en pintores, escritores, arquitectos y artistas de primer nivel que conformaron un equipo a la altura de cualquier medio de comunicación. Y yo he tenido el honor de poder colaborar en ella y realizar entrevistas a personalidades de nivel internacional, desde doctores Honoris Causa por la UMU hasta Premios Nobel, Cervantes y Príncipe de Asturias que visitaban el centro. Al mismo tiempo se crea lo que a partir de 2016 se conoce como Servicio de Comunicación, compuesto en un principio por el Gabinete de Prensa y la Unidad de Información Interna, cuyo objetivo ha sido siempre la difusión de lo que acontece en la universidad, así como mantener una relación más directa con los periodistas y la prensa.

Un ámbito comunicativo que en los últimos años atraviesa cambios profundos.

La evolución de la comunicación nos ha llevado a darle ahora mucha más importancia a la instantaneidad, que ahora prima sobre la elaboración más detallada. A mí esa velocidad me atosiga mucho, y añoro esa pausa para poder elaborar esa publicación más meditada, razonada y preparada. De todas formas, después de estos 41 años trabajando en el ámbito de la comunicación universitaria, y con la experiencia que me otorga ser el jefe de un servicio tan importante como el de Comunicación en la UMU, puedo decir que hoy, en un ámbito tan importante en una universidad moderna, la comunicación funciona en la Universidad de Murcia como un reloj, donde cada pieza sabe su cometido y lo desempeña de forma excelente. Hoy se puede decir que en la Universidad de Murcia tenemos un Servicio de Comunicación moderno, acorde a los nuevos tiempos y en el que las sinergias comunicativas funcionan perfectamente.

Ante la inmediatez actual de la comunicación, añoro esa pausa para poder elaborar esa publicación más meditada, razonada y preparada Pascual Vera — Jefe del Servicio de Comunicación de la UMU

Su interés por la cultura le llevó a relacionarse con la Universidad más allá de las clases, ¿no es así?

Mi primer contacto con la vida profesional universitaria, ya terminada mi etapa estudiantil, fue a través de los anteriormente citados boletines informativos, en el año 82, aunque ya había colaborado antes en actividades culturales, sobre todo las relacionadas con el cine y la prensa, a través de las llamadas comisiones de cultura. Por entonces había un hervor y un fervor entre el alumnado por formar parte activa de la vida universitaria, bien integrándose en los órganos de gobierno de la institución o impregnándose de la cultura que se demandaba. Entre esas comisiones de cultura yo elegí formar parte de la de cine, y gracias a las dotaciones económicas que nos concedían pudimos organizar muchas actividades que, a la vista de la acogida que tenían, eran un reflejo de las ganas de descubrir que había en Murcia. Porque por entonces comenzaba a llegar todo ese cine que había estado prohibido en España. Así nació el Cine Club universitario (más tarde adoptó el nombre del director de ópera italiano Luchino Visconti), que aunque anteriormente contaba con dos precedentes en la institución académica, destacó por su longevidad y éxito, llenando en sus sesiones semanales el Paraninfo y el Teatro Circo.

¿Qué papel ha jugado el cine en su vida?

Siempre me he sentido atraído por él. Me recuerdo yendo al cine de la mano de mi abuela en Torrevieja en los años 60. Lamentablemente fui testigo de cómo las salas de cine iban desapareciendo en Murcia a una velocidad bestial. Decidimos entonces comenzar a dar ciclos de cine en los que a través de las películas hablábamos también de pintura, literatura e historia. Algo así como una especie de Misiones Pedagógicas.

Precisamente uno de esos cines clásicos desaparecidos, el Rex, ha tenido una vida paralela a la Universidad de Murcia.

Así es, en el Cine Rex ofrecíamos con el Cine Club universitario Luchino Visconti una sesión golfa, una vez acabada su programación, que comenzaba pasada la medianoche y en la que proyectábamos películas muy rompedoras. La importancia que ha tenido el Cine Rex en la vida social y cultural de la ciudad de Murcia en el último siglo es una realidad. No sé por qué aún no se ha declarado Bien de Interés Cultural, dotándole de todas las defensas inherentes a ello. Un cine que cumple este año 111 años y que va más allá de sus cuatro paredes, porque en su interior se ha configurado una de las partes más importantes de la llamada educación sentimental murciana. Después de la Universidad de Murcia, seguramente no haya una institución o centro que haya formado a las personas de una mejor manera, a través de la generación de sentimientos y emociones, que el Cine Rex.

A poco menos de un año para su jubilación, ¿a qué dedicará su tiempo tras toda una vida ligada a la UMU?

Tengo muchos libros que leer, muchas películas que ver y mucho que escribir. Y también quiero seguir viajando, aunque a veces me agobie un poco cuando veo tanto viaje en el calendario (risas).