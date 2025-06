Susto en un autobús de Murcia por un escape de gas del aire acondicionado

El lunes por la tarde los pasajeros del autobús de la línea 91 de Transportes de Murcia y Pedanías (TMP) controlada por Monbus vivieron momentos de pánico al escuchar un fuerte ruido en el interior del vehículo. A las 15:30 , a la altura de La Raya, se escuchó una fuerte explosión que asustó a los usuarios, al parecer reventó el compresor del aire acondicionado y el gas empezó a salir por las rendijas.

La gente tosía y no se podía respirar, abrieron las ventanas, el autobús estaban a 38 grados, pero al final tuvieron que bajar. Sobre las 15:50 horas había más de 40 grados fuera del bus, aun así los pasajeros de la línea 91 tuvieron que esperar 25 minutos más al autobús de Sangonera la Seca que tenía que llevar a los usuarios de la línea a Javalí a y a Sangonera para posteriormente realizar su recorrido habitual.

"Problemas todos los días"

María Moreno, usuaria habitual de la línea 91 , comenta que este episodio es «solo la punta del iceberg», que hay problemas todos los días». La línea 91 atraviesa en su recorrido el centro de Murcia, el Barrio del Carmen, la carretera de Alcantarilla, La Raya, Puebla de Soto, Alcantarilla, Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

Moreno indica que las condiciones para los pasajeros y los conductores «son paupérrimas». Según esta usuaria, no funciona el aire acondicionado, no funcionan de forma adecuada las rampas para personas con movilidad reducida, en ocasiones han sido los propios viajeros los que han tenido que levantar a pulso la silla de ruedas para ayudar a bajarla, puertas rotas que no cierran, máquinas de ticket rotos, amortiguadores de los vehículos viejos y reventados, y no hay suficientes zonas de sombra y marquesinas, ni inspectores para revisar este tipo de situaciones. «Te puedo asegurar que los animales que van al matadero van más vigilados y con mejores medidas que nosotros», señala Moreno.

Según le han comentado algunos conductores no hay buenas condiciones para las conductoras. «Estamos cansados de las hojas de reclamaciones y quejarnos y que no nos atiendan». También indica que los autobuses en la ciudad de Murcia y en otras pedanías funcionan mejor que los de la línea 91.

Moreno explica que el autobús iba sin aire acondicionado desde Murcia y hacía «un ruido espantoso» y llegó a romperse en Puebla de Soto. Del trayecto de la Puebla de Soto a Javalí Nuevo, al pasar por Alcantarilla tuvo que apearse por no quedarse en medio de la carretera. Ahí se detuvo el vehículo.

El interior del vehículo, añade, había personas mayores que sufrieron junto con el resto de pasajeros, estas altas temperaturas y síntomas de pánico y asfixia. «Se inhaló un gas que no sabemos qué era, pero no podíamos respirar», declara.

Cuando oyeron la explosión y empezó a entrar el gas, los pasajeros corrieron a abrir las ventanas del autobús y a avisar al chófer de la situación que estaba ocurriendo, cuando pudo frenar el vehículo y se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, procedió a abrir las puertas del bus para continuar aireando el transporte. Según cuenta Moreno, como pudo más adelante detuvo el autobús en una zona de carril más ancho. Tras esto tuvieron que esperar aproximadamente 25 minutos a que pasase un autobús a recoger a los pasajeros para llevarlos a Javalí Nuevo y a Sangonera la Seca, a esa hora la temperatura fuera del autobús superaba los 40 grados. Según le comentó el conductor del vehículo a María Moreno, el ruido fue originado por una rotura del compresor del aire acondicionado y el gas saltó por los conductos accediendo al interior del autobús.

No obstante, desde la empresa Monbus aseguran que este accidente ocurrió ayer por la mañana y que no hubo ninguna explosión. Según comentan fue un escape del conducto del aire acondicionado y que ese gas no generó problemas respiratorios a los pasajeros. El conductor en cuanto se dio cuenta actuó siguiendo el protocolo establecido en estos casos y enseguida llegó un bus a recoger a los pasajeros afectados.

Según comenta Francisco Tomás Muñoz, presidente del Comité de Empresa de Monbus en Murcia, ni sus compañeros ni él tienen constancia de este incidente. Sin embargo, sí reconoce que hay problemas en los vehículos. «Tenemos una flota deteriorada. Estamos teniendo problemas con las rampas y los aires acondicionados que están obsoletos».

Asegura que llevan mucho tiempo quejándose y que van a realizar una concentración mañana en la puerta del Ayuntamiento por el mantenimiento de los autobuses.