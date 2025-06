El colectivo LGTBIAQ+ de Murcia saca a la calle su Orgullo contra el prejuicio.

«No ganaremos nuestros derechos si nos quedamos callados en nuestros armarios», enunció hace décadas Harvey Milk, el primer político abiertamente gay de Estados Unidos, y pusieron en práctica este sábado las cientos de personas que participaron en Murcia en la gran manifestación del Orgullo LGTBIAQ+, organizada por No Te Prives. Aunque el Día Internacional del Orgullo se celebra cada 28 de junio, la capital de la Región se adelantó una semana para acoger una gran marcha que el sábado que viene se repetirá en la ciudad portuaria de Cartagena.

El punto de encuentro y de salida fue, un año más, la murciana plaza de Santa Isabel, epicentro del arcoíris, la batucada y el abrazo entre amigos, amigas y amigues, muchos de ellos adolescentes que salían a la calle, a pesar del calor difícil de soportar, porque «hay que venir, hay que ser visibles, hay que decir ‘aquí estamos’», coincidían. Y echaron a andar, por la Gran Vía, hacia plaza Fuensanta. A golpe de abanico y de bandera.

Ana Lucas

Portaban carteles en los que se podía leer: ‘Hoy protesto por quienes no pudieron’, 'Orgullo no es tolerancia, es poder popular’, ‘En la bandera de la libertad bordé el amor más grande de mi vida’, ‘Libertad también es no esconderse para amar’ y ‘Vamos, maricones’. El vocablo, en su boca, no es un insulto: este proceso se conoce como reapropiación. Extendieron una enorme enseña azul, rosa y blanca. Todo a ritmo de percusión, como suele ser habitual en este tipo de marchas.

Un grupo de personas, en la manifestación del Orgullo de Murcia este sábado. / JUAN CARLOS CAVAL

Tributo a Cristina Ortiz

Los manifestantes salieron al son de canciones como la de ‘Veneno pa tu piel’, que popularizó Cristina Ortiz, ‘La Veneno’, ya un icono a quien este sábado rindieron tributo unas mujeres, caracterizadas como ella, con su vestido rojo y su melena castaña al viento. También se hizo fuerte la de ‘Esa diva’ de la eurovisiva Melody y se recuperaron clásicos como ‘La Macarena’ de Los del Río, reconvertida en hit de electrónica.

Había pancartas en las que se podía leer ‘Sin memoria no hay Orgullo’, como ponía en una carroza (las plataformas eran el broche de oro del desfile), junto a una tricolor republicana.

56 años de Stonewall

Este año se cumplen 56 años de los disturbios de Stonewall, aquel bar de Nueva York que abría las puertas a cualquier ser humano, sin tener en cuenta su orientación sexual o identidad de género. Aunque el local fuese un refugio, la represión seguía en la calle, y de aquella revuelta surgieron activistas, varias asociaciones y hasta tres periódicos en cuyas páginas se defendían los derechos del colectivo. Derechos que, medio siglo después, sus miembros afirman que siguen en la cuerda floja.

El colectivo LGTBIAQ+ de Murcia saca a la calle su Orgullo contra el prejuicio. / JUAN CARLOS CAVAL

Así lo sostienen desde partidos políticos de izquierdas que mostraron su adhesión a la marcha. «Tomemos las calles frente a la agenda del odio de los gobiernos de PP y Vox», animaban desde el PSRM-PSOE. «Frente a su odio, nuestra valentía; frente a la guerra, más derechos», apuntaban desde Podemos. «Es un día para luchar contra el recorte de derechos y contra el odio de los ultras», destacaban desde Izquierda Unida en la Región, formación que criticó el «modelo de represión y estrechez de miras», frente al cual oponen, dijeron, «el cuerpo y la alegría». Los partidos fletaron carrozas, desde las que repartieron pulseras con los colores del arcoíris.

Como ya ocurrió en la manifestación del Primero de Mayo, a la reivindicación principal (derechos laborales dignos entonces, derechos LGTBIAQ+ ahora) se unieron otros clamores de actualidad: de una plataforma colgaba una bandera de Palestina.

Ama y haz lo que quieras

«Ama y haz lo que quieras», dejó dicho San Agustín. Integrantes del colectivo LGTBIAQ+ llevan años precisando que no solo se trata de amar, sino que se trata de ser. Que no es lo mismo orientación sexual (a quien amas) que identidad de género (quién eres). Con esta premisa por bandera, para defender que son, independientemente de a quién o a quiénes amen, se manifestaron ayer.

«Una mente abierta es el comienzo de una mente sabia», se lee en la novela ‘Orgullo y prejuicio’. Quienes salieron a reivindicar (y a celebrar) en el penúltimo fin de semana de junio en la ciudad lo hicieron con esa esperanza: la de que no haya mentes cerradas que censuren lo que son. Y por eso se manifiestan un año más y gritan las mismas consignas. Para mostrar su orgullo contra el prejuicio. Porque, como sentenció Elton John, «ser gay no es una elección, pero amar y respetar a las personas sí lo es».