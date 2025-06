Vuelven el olor a químicos y los peces muertos al río Segura

El fuerte olor a químicos y la presencia de peces muertos en el río Segura, a la altura de la pasarela de Manterola, ha llamado la atención de muchos vecinos durante la tarde de este jueves. No es la primera vez que ocurre algo parecido tras un episodio de lluvias en la capital regional. Esta vez la mortandad de peces y el fuerte olor no estuvo acompañado por las acostumbradas espumas.

El primero en dar la voz de alarma fue el ambientólogo de la Universidad de Murcia, Rafael Olmos, que detalló, a través de su cuenta en X, que se percató de la situación a las 18.45 horas. «Ante de llegar a la pasarela ya se percibía un olor a químicos muy fuerte y poco después he podido ver hasta 10 peces muertos, flotando en la orilla», explicó a La Opinión. Lamenta Olmos que tras tantos episodios de similares características, no se hayan puesto los medios necesarios para que algo así no pueda volver a ocurrir.

En otras ocasiones, las analíticas tomadas por la CHS no mostraron que se hayan producido vertidos. En alguna ocasión, señaló en su día la Confederación, sí que se ha sancionado a los ayuntamientos ribereños del río por vertidos de aguas residuales. Los análisis suelen rastrear compuestos de plaguicidas y otras sustancias, aunque en otras ocasiones en las que han aparecido peces muertos la causa se encontraba en las altas temperaturas, los arrastres de lluvia, la sequía que sufre la cuenca o la escasez de agua circulante.