Aguas de Murcia pone sensores para controlar el agua de fugas o de fraudes

El Consejo de Administración de Aguas de Murcia ya ha destinado 4 millones de euros a mejorar infraestructuras hidráulicas entre las que están la instalación de sensores para el control del agua no registrada (procedente de fugas, no contabilizadas o no autorizadas, entre otros conceptos), lo que permite modernizar el control sanitario del agua potable y detectar fugas y averías en tiempo real. También se mejoran las depuradoras y se compran 3.000 contadores inteligentes para zonas vulnerables y despobladas.

Estas actuaciones forman parte del proyecto Aqua3 para la digitalización del ciclo urbano del agua. Este proyecto forma parte del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) financiado con fondos europeos que ha aportado más de dos millones de euros. Los otros 6 millones han sido aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ayer el alcalde, José Ballesta, abordó el Consejo de Administración de Aguas de Murcia en el que se siguieron la evolución de los trabajos de este proyecto y del Plan de Actuaciones 2024-2027, junto a las mejoras en el entorno del Mar Menor.

El Plan de Actuaciones 2024-2027 cuenta con un presupuesto total de 22 millones de euros, de los cuáles se han consumido más de 8.5 millones, lo que representa un gasto del 40% del presupuesto en el primer año. De los 22 millones, la mitad están dirigidos a las ampliaciones y renovaciones de la red de abastecimiento en varias calles de Murcia y en pedanías como El Puntal, Barrio del Progreso, Santo Ángel, Rincón de Beniscornia, San Ginés, La Alberca, El Palmar, Beniaján, Alquerías, Santa Cruz, Corvera y Avileses. También se han realizado mejoras en la red de saneamiento en Puente Tocinos, Patiño, Zarandona y El Esparragal. Además, continúan las obras combinadas de abastecimiento y saneamiento en San José de la Vega, Los Martínez del Puerto y en el barrio de Los Almendros.

Instalación de imbornales

En paralelo, se intensificó la instalación de imbornales para mejorar la recogida de aguas pluviales en zonas como Alquerías, Espinardo, La Flota, San Antolín, Santiago y Zaraiche, El Carmen, Santiago el Mayor, Los Dolores, Zeneta, Nonduermas o Guadalupe, entre otras.

También se informó de la finalización de cinco actuaciones complementarias de saneamiento y depuración incluidas en el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estas obras, financiadas a través del Real Decreto 730/2022 con 1,5 millones de euros de subvención, se han desarrollado en las pedanías de Lobosillo, Corvera, Gea y Truyols, Baños y Mendigo, Los Martínez del Puerto, Jerónimo y Avileses y Sucina. Han beneficiado a casi de 8.000 habitantes, lo que representa el 67% de la población censada en estas zonas. Además, se han renovado colectores e instalado paneles solares para la mejora de la eficiencia energética del sistema de saneamiento.

Consumo humano

Aguas de Murcia presentó ayer en el Consejo el informe de evaluación técnica en cumplimiento del Real Decreto 3/2023, que establece los nuevos criterios técnico-sanitarios para el agua de consumo humano. Este informe incluye datos sobre el rendimiento técnico hidráulico y las pérdidas por fugas, y refleja que la eficiencia de la red de abastecimiento de Murcia se sitúa en el 85,98%, por encima de la media del país. El índice anual de pérdidas es de 5,59 m³/km/día, frente a los 12 m³/km/día de media nacional, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que la red de Murcia supera los 2.260 kilómetros de longitud.

Según indican desde el Ayuntamiento, estos indicadores posicionan a Aguas de Murcia como ejemplo de buena gestión y eficiencia hidráulica a nivel nacional.