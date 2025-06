Los vecinos de 7 pedanías dispondrán de un día concreto para depositar sus enseres en función de su localidad

Los vecinos del Barrio del Progreso, San José de la Vega, Los Garres y Lages, Los Dolores, Torreaguera, Los Ramos y Beniaján tendrán desde el 1 de julio un día específico para cada localidad para deshacerse de los muebles y otros enseres que no necesiten por medio de los camiones de recogida de PreZero. El horario para esta recogida será de 20 a 23 horas, y no hacerlo en el día asignado a la pedanía podría conllevar sanciones económicas de hasta 12.000 euros. Esta iniciativa se ha puesto en marcha en otros ayuntamientos y la idea es hacer un balance en el primer mes de actividad para poder expandirlo a todo el municipio.

Los objetos admitidos incluyen: muebles, enseres y colchones. No serán admitidos escombros, poda y electrodomésticos que van directamente al ecoparque de San Ginés, lugar al que pueden llevar sus enseres los vecinos que no puedan esperar al día de recogida por su pedanía. También pueden consultar el teléfono de atención gratuita 900 511 133 o la web murciaciudadsostenible.es donde se puede concretar una cita para que los servicios municipales acudan a recoger sus objetos, en caso de ser el día específico de su pedanía, o recibir más información de dónde depositarlo si no es el día de su pedanía.

Los objetos no deben ser apoyados en contenedores de basura en la calle ni obstaculizar el paso de los peatones. Este nuevo sistema de recogida de enseres llamado "Un solo día" tiene dos objetivos, según Rebeca Pérez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia, "que nuestras pedanías estén más limpias y que el impacto medioambiental sea mucho menor". Esta nueva iniciativa dirigida a modo de prueba a 7 pedanías de la Costera Sur quiere simplificar el proceso a los ciudadanos para depositar sus enseres en la vía pública. Al establecer un único día, también facilita a los cuerpos de seguridad del Estado identificar a las personas que incumplan esta norma.

"El Ayuntamiento se compromete a agilizar la recogida de enseres en menos de 24 horas la pedanía estará completamente limpia de manera que, en principio, hasta la semana siguiente no debería aparecer ningún voluminoso en toda la pedanía", ha explicado.

Campaña de información en pedanías

El Ayuntamiento, a través de las Brigadas Cívicas hará llegar esta información a los vecinos de las pedanías donde va a empezar este servicio. Pérez ha indicado que "también se va a serigrafiar todos los contenedores de las pedanías con la información y el día concreto del que dispone para dejar los enseres en la vía pública".

El alcalde pedáneo de Beniaján, Francisco Nicolás, ha destacado la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre la recogida de enseres, que ha señalado que "es un problema que hay en todas las pedanías para tener los pueblos más limpios". "En Beniaján hemos tenido un problema recientemente en el cual la Policía ha tenido que intervenir porque unas personas estaban haciendo vertidos masivos en zonas concretas", ha concluido.