Carmen García: "El inglés es capaz de abrir puertas y derribar barreras a nivel comunicativo"

Recientemente se ha graduado en Educación Primaria. ¿Cómo vivió ese día tan especial para cualquier estudiante?

Fue un día bastante emocionante, la verdad. Llevaba esperando ese momento cuatro años, desde que entré a la universidad. Por entonces se veía como algo cercano y lejano al mismo tiempo, sumado a la situación ‘rara’ en la que nuestra promoción entró, en plena recuperación de la crisis del coronavirus (2021). Recuerdo cómo teníamos que dejar asientos vacíos entre nosotros por razones de seguridad, además del hecho de habernos conocido directamente con mascarilla, claro. Aún así, no se nos hizo complicado hacer un buen grupo de amigos, y esta graduación ha sido el momento perfecto para celebrar. Tengo que agradecer también enormemente a mi familia, mis padres Encarnita y Vicente, y mis hermanas Alejandra y Claudia. Ellos han sido un apoyo esencial durante toda mi vida y han hecho posible que yo haya conseguido este logro.

¿Por qué eligió el inglés como especialidad en su último año de carrera?

La mención de inglés en el grado de Educación Primaria tiene la particularidad, como en el caso del francés, de que todas las asignaturas se imparten en ese idioma. Es cierto que eso requiere cierto nivel de base, y supone una exigencia que luego viene muy bien a la hora de adquirir los conocimientos. Siempre he sentido interés por el inglés, nunca me ha resultado complicado y creo que es capaz de abrir puertas y derribar barreras a nivel comunicativo. Afortunadamente, las herramientas educativas han evolucionado bastante en poco tiempo, y eso se nota también en la calidad de la enseñanza en inglés que se imparte a día de hoy.

Y de la educación en sí, ¿qué le llamó la atención para dedicarle sus estudios universitarios?

Desde pequeña me he sentido atraída por la docencia. La considero fundamental en cualquier sociedad, pues las personas debemos estar en formación continua a lo largo de nuestra vida para crecer y desarrollarnos. Debemos ser esa guía en edades tempranas para ayudar a los niños a descubrir su personalidad e intereses, y también motivarlos.

¿Cómo ha vivido esta etapa en la Universidad de Murcia?

Ha sido un periodo de mi vida lleno de cambios y crecimiento, acompañada siempre de ese grupo de amigos que anteriormente he citado y con los que he compartido cuatro años maravillosos. La Universidad de Murcia nos ha unido de una forma especial, y sé que podré contar con ellos para lo que sea en un futuro. También he tenido la oportunidad de conocer a profesores que han sabido transmitirme esa pasión por la enseñanza, que se notaba que a ellos les gustaba lo que hacían y que disfrutaban cada día, y eso también se agradece mucho.

La UMU siempre se ha caracterizado por ser un lugar de encuentro, donde toda cultura es bienvenida. ¿Es algo que ha podido observar en estos años como estudiante?

Sí, de hecho, en mi grupo de clase había una chica que venía de fuera, y la convivencia entre todos ha sido magnífica. Me he podido dar cuenta en estos años de cómo en la Universidad de Murcia se arropa a toda esa gente que viene de fuera, no solo de otros países, sino también de otras regiones de España, gracias a las becas Sicue. Se les ve bastante integrados en la comunidad universitaria, aunque creo que se debería seguir avanzando en el tema de la convalidación en los casos Erasmus.

La importancia del inglés a nivel mundial es una realidad desde hace décadas. ¿Considera un acierto entonces enfocar una carrera profesional como la suya a este idioma?

Por supuesto, sobre todo en los tiempos que corren y se avecinan. Y ya no solo el inglés, también el francés, que lo tenemos un poco olvidado. Creo que ambos idiomas se deberían trabajar más y desde edades más tempranas en la Educación Primaria. También es cierto que en España todavía falta un poco de aplicación real de los idiomas en nuestro día a día laboral. Es prácticamente lo primero que te piden en una entrevista de trabajo, pero luego ese nivel pocas veces se ve aplicado, y queda relegado a la movilización internacional o a cualquier contacto con una persona angloparlante, en el caso del inglés.

Y ahora que ha terminado sus estudios universitarios, ¿cuál es el siguiente paso?

Pues ahora mismo me voy a centrar en sacarme el carnet de conducir (risas), pero también me gustaría prepararme las oposiciones de Educación Primaria de cara al año que viene. Aunque tampoco descarto la idea de pasar un tiempo en el extranjero para ampliar allí mi formación, tanto en idiomas como de educación, o incluso realizar algún máster de educación aquí.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?

Me encantaría poder ejercer como docente especialista en inglés, a cargo de un grupo de niños a los que poder transmitir todo lo que vaya aprendiendo. Por supuesto, me veo más madura, eso seguro, sobre todo en el sentido de la formación y experiencia adquirida, porque el docente siempre tiene que seguir formándose, sobre todo en competencias digitales y nuevas herramientas. La educación está en constante evolución y avanza al ritmo que lo hace la sociedad, y la docencia no puede quedarse atrás.