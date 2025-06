Las esterilizaciones de gatos en Murcia sufrieron un paréntesis hasta que concluyó la tramitación de la ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en 2024.

A principios de año se llegó a un acuerdo con Zoonosis por el que se realizan seis esterilizaciones semanales, dos cada lunes, miércoles y viernes. Por lo que, hasta que concluyó la tramitación de la nueva norma, se han dejado de realizar más de 70 esterilizaciones.

El servicio de Zoonosis del Ayuntamiento es el encargado de realizar el método CER (acrónimo de Captura, Esterilización y Retorno) en las colonias felinas del municipio, pero, hasta que no se validó el botiquín veterinario (la base de datos que permite recetar antibióticos), la segunda sigla quedó en punto muerto.

El Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno celebrada a finales de mayo la modificación del programa de gestión de colonias felinas en el municipio, para adaptarlo a los requisitos establecidos en la ley de bienestar animal.

Este programa establece el registro de colonias en un censo y que, además de practicar el método CER, los animales se deben identificar con un chip, vacunar y desparasitar antes del retorno a la colonia.

Falta de recursos

«Valoramos el esfuerzo pero necesitamos más esterilizaciones diarias», declararon a La Opinión fuentes de la federación de asociaciones protectoras de Murcia (Animur) -un organismo que funciona como interlocutor entre las protectoras y las instituciones-.

«El Ayuntamiento siempre media, ha repartido pienso y comederos y solicitó una subvención nacional el año pasado, pero faltan recursos. Hay mucho por hacer y hay que ser inconformistas», explicaron desde la asociación y resaltaron que «es un proceso lento, pero ya hay colonias esterilizadas al cien por cien».

Destacaron también que, en las colonias registradas y a cargo de alguna protectora, cuando se lleva a un gato a esterilizar, es el Ayuntamiento el que cubre los gastos del microchip y la vacuna de la rabia.

Desde Animur aseguran que no quieren que se suscriban convenios con clínicas privadas, pues, a veces, se adjudica el contrato para las esterilizaciones teniendo en cuenta el precio y no factores más relevantes, como que estén especializadas en colonias felinas o que los trabajadores no sean objetores de conciencia.

«En determinadas pedanías, los presidentes de las Juntas Municipales se han ofrecido a colaborar con dinero para esterilizar, uno nos quiso dar 2.000 euros», afirmaron desde Animur, pero fuentes de la Concejalía de Pedanías les dijeron que esta no es competencia de este área de gestión que, entre los gastos contemplados, incluye festejos, obras y otras actividades.

En este sentido, cabe destacar que las colonias felinas pueden ser una fuente de problemas vecinales: discusiones entre residentes que alimentan a los gatos y los que están en contra; problemas de olores por el marcaje con pis; y bolsas de basura rotas para rebuscar comida son algunos ejemplos.

Sin embargo, desde la citada Concejalía repitieron a esta Redacción que «se trata de un tema de Salud Pública, que tiene que controlar ese servicio con los medios adecuados» y concluyeron que «para eso está el Plan de Salud Pública».

Además, las mismas fuentes aseguraron que es muy importante dinamizar las pedanías con actos como pueden ser eventos deportivos y el alumbrado de luces navideñas, que este año se produjo al mismo tiempo tanto en las pedanías como en la capital.