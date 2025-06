Pepe Reche: "Me gusta que también se ofrezca un camino alternativo algo más cercano al online"

Recientemente ha sido homenajeado tras toda una carrera profesional en la Universidad de Murcia. ¿Cómo vivió ese momento?

Fue muy emocionante, la verdad, porque pude compartir un bonito momento con muchas de las personas que me han acompañado desde que entré a la Universidad de Murcia, hace ya 44 años. Una tarde muy especial y llena de sorpresas, que me hizo sentir especialmente bien y muy arropado. Me he considerado siempre una persona con suerte, y el acto de jubilación fue un colofón a mi carrera profesional.

¿Por qué decidió dedicar su vida profesional a la administración universitaria?

Como muchas otras veces en la vida, uno se plantea proyectos que más tarde el tiempo se va encargando de corregir. A principios de los 80, yo me acaba de casar y vivía en un pueblo de Almería llamado Albox, y me preparaba para empezar el último año de Magisterio. Pero entonces me ofrecieron un trabajo de carpintero en la Universidad de Murcia, y acepté. Y lo hice sin dudarlo teniendo en cuenta que pensaba que en el futuro sería maestro. Estuve tres años trabajando como carpintero en los talleres de la UMU, y desde el primer momento me permitió tener una perspectiva especial de lo que era la universidad, comenzando entonces a interesarme por la gestión administrativa. Me planteé que podría ser funcionario de la propia universidad, y desde entonces he ido superando oposiciones, primero en el ámbito de la gestión económica y luego en la académica, tras entrar en contacto cada vez más con las secretarias de los centros.

Tras 44 años ligado a la UMU, de los cuales 32 ha ejercido al frente del Área de Gestión Académica, ¿cómo describiría su trayectoria en la institución?

Cuando yo comencé, estaba todo por hacer. Podría decirse que pasamos del papel y lápiz a las nuevas tecnologías. Contábamos con una aplicación informática que ya se había quedado desfasada. Desde el punto de vista de los procedimientos se nos abrían muchas posibilidades, y el objetivo principal pasó a ser la implantación de una nueva aplicación informática que permitiese la adaptación a las nuevas titulaciones y planes de estudio, además de gestionar de manera ágil todos esos procesos ligados al expediente de los estudiantes. También había que gestionar de una manera estructurada las pruebas de acceso, los procesos de preinscripción, y la tramitación de becas y títulos. Veníamos del trabajo con papel calco y una máquina de escribir manual, y hemos vivido desde dentro ese proceso de automatización y digitalización que han atravesado todas las universidades e instituciones.

Que ningún alumno se acabe topando con un muro que le impida realizar cualquier gestión de la mejor manera posible Pepe Reche — Jefe del Área de Gestión Académica de la UMU

¿Cuáles han sido sus principales labores a lo largo de este tiempo?

Nuestro principal cometido siempre ha sido servir de hilo conductor en todos aquellos procesos que intervienen en la gestión del expediente del estudiante, desde el acceso a la universidad hasta la obtención del título. Hay algunas cuestiones que también son responsabilidad del Área de Gestión Académica, aunque son menos visibles, como pueden ser estos procesos de tipo más organizativo interno y de soporte, como la implantación o extinción de títulos y planes de estudio, o la Oferta de Enseñanza. Siempre me he rodeado de un equipo de trabajo maravilloso, he tenido mucha suerte en ese aspecto y es algo por lo que me siento muy orgulloso. Y es que la Universidad de Murcia cuenta con un muy buen personal, tanto a nivel de gestión y técnico como informático.

¿Puede ser compatible este trabajo de gestión, algo más burocrático, con un trato cercano y amable con el estudiantado?

Por supuesto, es algo que lo que se ha avanzado mucho. Es verdad que, últimamente, las administraciones tienden a prestar servicios solo por vía online, pero a mí me gusta que además se ofrezca ese camino alternativo algo más cercano. Siempre ha sido una de mis intenciones al frente del Área de Gestión Académica, y creo que lo he conseguido. Que nadie se acabe topando con un muro que le impida realizar esas gestiones de la mejor manera posible. Y a veces creemos que estamos simplificando los procesos, y con esa intención se trabaja, cuando en realidad estamos haciendo todo lo contrario.

¿Cómo ha evolucionado la Universidad de Murcia en estas tres últimas décadas?

No quiero que suene a la típica ‘batallita’ (risas), pero es cierto que cuando yo entré, la Universidad de Murcia era algo así como una familia en la que todos nos conocíamos. Por entonces habría unas 400 personas trabajando en ella, y así, claro, es más fácil. Es verdad que a nivel organizativo se ha mejorado muchísimo, en cualquier servicio prestado y proceso llevado a cabo. Hoy en día, el nivel de implicación del personal universitario es altísimo, y eso se nota.

Y ahora que se ha jubilado, ¿a qué dedicará su tiempo?

Lo primero que quiero hacer es intentar experimentar una especie de sensación de aburrimiento. Aunque no creo que me vayan a faltar actividades por hacer. Soy un entusiasta de la práctica deportiva, especialmente del tenis de mesa, aunque pierda. También tengo pendiente algún proyecto relacionado con la carpintería, y retomar un hábito de lectura que desde hace 30 años se ha reducido a las publicaciones del BOE y demás reglamentos y solicitudes. Y, por supuesto, retomar el tiempo con mi familia, ahora que voy a ser abuelo por tercera vez. Mi mujer también se jubilará en otoño, así que aprovecharemos para viajar, y además seguiré dedicando tiempo al campo, que también me apasiona y entretiene. Echaré mucho de menos a todas aquellas personas con las que he trabajado, aunque no pierda el contacto con ellos, pero disfrutaré de un tiempo que creo me corresponde y me he ganado. n