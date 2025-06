María Ángeles Molina: "La química y la mujer nos llevamos perfectamente, pero aún queda trabajo por hacer"

Recientemente celebraron el 50 Aniversario de la XXXVI promoción de Ciencias Químicas de la Universidad de Murcia, de la que usted formó parte. ¿Cómo vivió este acto?

Fue muy emocionante. Es verdad que hace unos meses ya nos reunimos algunos compañeros de la promoción para celebrar una comida en la que aprovechamos para comenzar a preparar este acto. Y reunirme con compañeros y compañeras a los que no veía desde hace 50 años, pudiendo hablar ahora como si el tiempo no hubiera pasado, ha sido increíble. Resultó muy entrañable, y de hecho ahora seguimos comunicándonos a través del móvil para preparar otra comida de cara al año que viene. Ese momento nos sirvió para recordar las clases que compartimos, por entonces en La Merced.

¿Cómo recuerda esos años de estudiante en la Universidad de Murcia?

Con muchísimo cariño, como una de las mejores etapas de mi vida. Esos cinco años de carrera en los que no te haces cargo de lo bien que te lo estás pasando, porque se te agolpan todos los exámenes de una carrera de Química, además, por entonces bastante complicada. Teníamos que estudiar, sí, pero también tiempo para divertirnos. Recuerdo que para celebrar la fiesta de San Alberto Magno nos vestíamos con nuestras batas blancas y salíamos a la calle. Los profesores eran exigentes, pero también había un concepto del esfuerzo bastante impregnado en nosotros.

¿Por qué decidió dedicar su carrera profesional a la química?

A mí me han gustado siempre las ciencias, ya fuesen las matemáticas, la física o la química. De hecho, mi deseo era estudiar física, pero como no pude irme a Valencia, decidí dedicar mi carrera a la Química Física, que aborda la parte más fundamental de la química, la que más se apoya en las matemáticas y la física.

He visto cómo la UMU ha ampliado notablemente su oferta académica, las posibilidades de investigación e intercambios internacionales María Ángeles Molina — Profesora emérita de Química Física en la UMU

Tras cinco décadas ligada a la institución universitaria, en la actualidad como profesora emérita, ¿cuánto ha visto evolucionar a la UMU en este tiempo?

Durante más de 40 años he sido directora del Equipo de Investigación de Electroquímica Teórica y Aplicada, y he tenido la suerte de trabajar con personas maravillosas, que me han ayudado siempre y a las que les debo la vida. A lo largo de este tiempo, he visto cómo la Universidad de Murcia ha ampliado notablemente su oferta académica, ha aumentado su financiación y las posibilidades en investigación e intercambios internacionales. No diré que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque sí veo ahora cómo el alumnado tiene una percepción de la exigencia mayor de la que realmente es. Ahora exigimos muchísimo menos. El alumno que salía de esta facultad hace unas décadas lo hacía más preparado que ahora, y es algo lógico y ellos no tiene la culpa, porque desde los primeros años de la enseñanza la preparación es menor. Pero no tengo ninguna duda de que se sigue trabajando duro, y de que salen lo suficientemente bien preparados, porque le puedo garantizar que aquí se trabaja duro.

¿Quedaba reflejado dentro de las aulas el convulso contexto de mediados de los 70 en España?

A mí me tocó vivirlo muy a fondo, porque fui representante estudiantil en unos años muy convulsos en los que celebramos muchas asambleas y reuniones. A veces nos tocaba correr, sí. Pero aprendí muchas cosas, por ejemplo, a entender más a fondo las cuestiones políticas de las cuales estaba totalmente fuera de onda, y también a comprender, pasados los años, las diferentes posturas, a no encasillarme en ninguna de ellas. Nunca he rechazado hablar con nadie, ni he defendido unas ideas para fastidiar a nadie. Con el tiempo vas cambiando, yo no soy la que era hace 50 años, ni mucho menos.

¿Alguna vez ha sentido alguna barrera en el ámbito científico por el simple hecho de ser mujer?

Nunca. Yo he tenido mucha suerte, porque en la Facultad de Química jamás he notado discriminación, y eso que yo soy una reconocida feminista, una mujer ‘protestona’. Porque defender los derechos de la mujer va en mi naturaleza y en la de cualquier mujer que se precie. A mí siempre me han apoyado, y aunque en algunos sitios la ha habido, yo no he tenido esa mala suerte. Y ahora que estoy jubilada, me sigo sintiendo integrada en el ámbito universitario.

Jamás he sentido discriminación, y ahora que estoy jubilada, me sigo sintiendo integrada en el ámbito universitario María Ángeles Molina — Profesora emérita de Química Física en la UMU

¿Qué les aconsejaría a aquellas mujeres que eligen ahora el camino de la química?

Primero que trabajen duro, y segundo que no se dejen amilanar por nadie. Que tampoco piensen que tienen techo, que estos se pueden romper y que nosotras podemos con todo. Yo soy madre de cuatro hijos, y con buena voluntad y la ayuda de mi marido, por supuesto, he seguido hacia adelante. Todos tenemos derecho a elegir nuestro camino, y eso no se consigue sin el trabajo diario.

¿Qué importancia tiene la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia?

Tengo el honor de pertenecer a la Asociación de Mujeres Científicas Lyceumrm, y estoy muy orgullosa de poder colaborar con ellas en jornadas como esta. La química y la mujer nos llevamos perfectamente, pero queda trabajo por hacer por parte de las empresas a la hora de contratar a mujeres.