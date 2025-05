Un grito contra las plantas de biogás y el silencio del Gobierno regional

Más de 300 personas se han congregado esta mañana de sábado en Murcia frente al palacio de San Esteban, sede del Gobierno Regional, para protestar, indignadas, por las casi 40 plantas de biogás proyectadas en la Región. Unos proyectos que, según vecinos y miembros de las plataformas Stop-Biogás de diferentes municipios como Las Torres, Molina, Mula o Santomera, siguen creciendo debido "a la desinformación y manipulación del Gobierno regional".

En ese sentido, el portavoz de la plataforma de Las Torres, José Hernández, ha manifestado que "no se nos escucha nada. En muchas ocasiones, la información se oculta a la población. Está pasando en Molina, en San Javier... Esto es alevosía y nocturnidad. Tendrá que votar el pueblo. No somos videntes. Sin embargo, sabemos que hay poblaciones a las que se prometieron beneficios, donde ahora esos mismos alcaldes se arrepienten de haber llevado esa planta a su municipio, porque hay fétidos olores, no se produjeron los prometidos incrementos en puestos de trabajo, miembros que la población sufre enfermedades respiratorias y lo peor llegó con los accidentes de la planta”.

Reivindicaciones

En una jornada cargada de reivindicaciones, “No a la planta” y “¡Cagada monumental, esta planta de biogás!” han sido algunos de los lemas que han coreado los manifestantes. Entre otros lemas también han incluido en pancartas frases como: “Por nuestra salud presente y futura” o “Por nuestro pueblo”.

Cerca de 300 personas se concentran a las puertas de San Esteban. / Israel Sánchez

Y es que lo tienen muy claro, explicó el portavoz de la plataforma de Molina, quien habló en nombre de los distintos municipios afectados: “Lo que queremos es que a nivel nacional exista una regulación, y también a nivel autonómico, sobre cómo se tiene que construir, qué tamaño pueden tener, qué tipo de plantas, y todo esto no se está respetando. Y hablo concretamente de la Región de Murcia. Sólo estamos pidiendo una moratoria, porque ninguno de nosotros somos bioquímicos ni nos dedicamos a esto". Ha añadido que "si el pueblo dice que no la quiere, por ahora hay que escucharle. No somos un grupo revolucionario loco. Queremos que se haga bien, y eso exige tiempo y que se nos expliquen bien las cosas. Pero el problema es que empresas de gas o las grandes cárnicas de la Región quieren ponerlas rápido y están presionando mucho para que se realicen, ya que existen muchas subvenciones de Europa.”

En una concentración en la que no ha faltado el toque de humor de los manifestantes, ante tanta lucha se ha representado a 'Doña Justicia' acompañada de unas grandes heces simuladas, con las que han querido simbolizar el peso del dinero sobre la salud y el bienestar de la población.

Una población que, como añaden, se mantiene firme a pesar de la desinformación que, recuerdan, están sufriendo. En la concentración han estado apoyados por Podemos en la figura del diputado regional Víctor Egío, que ha manifestado que su formación apuesta por un modelo distinto, a través de microplantas en las instalaciones ganaderas y no macroplantas.