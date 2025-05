Cómo aparcar en el Aeropuerto de Alicante de forma económica

La sensación de sentir mariposas en el estómago, noches sin dormir mirando al techo con una leve sonrisa y el mismo pensamiento; revisar el móvil cientos de veces por si llega esa esperada notificación: tarjeta de embarque disponible, vuelo en 4 horas.

No, no es amor, es un viaje. Y la emoción que se siente la noche previa es muy parecida. Porque, no es lo mismo posponer la alarma cuatro veces un lunes cualquiera, que levantarte a la primera para irte de viaje.

Si tu viaje está a la vuelta de la esquina y es desde el Aeropuerto de Alicante, olvídate de pedir un taxi e invierte los 50€ que cuesta su ida y vuelta para comerte el mejor plato de pasta de Nápoles o subir a la Torre Eiffel. La alternativa más económica tiene nombre y apellidos y se llama: el servicio de parking de Apárkate Alicante. Este parking ubicado al lado del aeropuerto tan solo cuesta 38€ la semana si decides dejar tu coche allí. Además, Apárkate Alicante cuenta con el servicio de transfer gratuito al aeropuerto o bien recoger tu vehículo y devolverlo a tu regreso. Para quienes buscan una alternativa práctica, económica y eficiente, Apárkate Alicante se presenta como la mejor opción para aparcar cerca del aeropuerto de Alicante-Elche.

Por qué elegir Apárkate Alicante

El equipo de Apárkate ofrece una solución completa para quienes necesitan aparcar en el aeropuerto de Alicante tanto por corta como por larga estancia.

La empresa, nacida tras la pandemia gracias al esfuerzo de cuatro jóvenes emprendedores, se ha convertido en una referencia del servicio de calidad a los viajeros, con más de 100.000 clientes atendidos desde 2022.

Cuenta con más de 800 plazas en 20.000 m² de superficie, personal profesional y dos modalidades de servicio:

Transfer gratuito al aeropuerto : el cliente aparca su coche y es trasladado en minibús (9 plazas) hasta la terminal en apenas dos minutos.

: el cliente aparca su coche y es trasladado en minibús (9 plazas) hasta la terminal en apenas dos minutos. Valet: el coche se recoge y se entrega directamente en la terminal, sin necesidad de pasar por el parking.

El mejor servicio al mejor precio / archivo

El parking en el Aeropuerto de Alicante económico, eficiente y rápido

Una semana de aparcamiento en Apárkate cuesta solo 38€ de media, frente a los más de 50€ que puede suponer un taxi ida y vuelta desde Alicante. Apárkate Alicante te permite calcular la estancia de tu coche en el aeropuerto además de amoldarse a tus planes de viaje. Sumándole el ahorro económico, el proceso es ágil, sin esperas y con total seguridad para tu vehículo. Las instalaciones están vigiladas, con acceso controlado y personal presente en todo momento. El traslado al aeropuerto es inmediato, y el servicio de recogida al regreso está perfectamente coordinado.

Apárkate Alicante: el parking mejor valorado por sus clientes

Apárkate ha crecido combinando esfuerzo, atención al detalle y orientación total al cliente. Hoy en día, la empresa cuenta con un equipo de 13 personas que prevé aumentar a 16; y una de las mejores valoraciones del sector: 4,8 estrellas en Google Maps con casi 1.500 reseñas donde sus clientes destacan la rapidez, la comodidad, la amabilidad del equipo y la relación calidad-precio del servicio.

Es por eso por lo que Apárkate se ha consolidado como el parking del aeropuerto de Alicante mejor valorado por los viajeros.

Aparcar en el aeropuerto de Alicante es fácil y rápido / archivo

¿Cómo llegar?

Las instalaciones de Apárkate Alicante se encuentran a pocos minutos del Aeropuerto de Alicante-Elche y están perfectamente conectadas.

Para más información, reservas o indicaciones sobre cómo llegar, puedes visitar su página web: www.aparkatealicante.com.

Una opción clara para viajar sin preocupaciones. Ya sea por ocio, trabajo o visitas frecuentes a una segunda residencia, Apárkate Alicante representa una de las mejores formas de aparcar en el aeropuerto de Alicante de forma cómoda, rápida y segura. Con precios ajustados, transfer gratuito al aeropuerto, vigilancia 24h y atención personalizada, es la solución ideal para quienes no quieren complicaciones al viajar.