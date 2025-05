El Puntal se levanta contra el nuevo centro de Proyecto Hombre en Murcia

Un nuevo centro de día de la Fundación Proyecto Hombre ha enfrentado a los vecinos de la pedanía de El Puntal con el Ayuntamiento de Murcia. La Junta Municipal de la localidad asegura que desconocía el proyecto hasta la semana pasada, aunque se aprobó en Comisión y en el Pleno del mes de abril, con la abstención de Vox y el apoyo del PSOE. Ahora, el proceso se encuentra en exposición pública y los vecinos, además de alegar, están recogiendo firmas y están preparando una movilización.

Unos 150 vecinos de El Puntal y el presidente y los vocales de la Junta Municipal se reunieron el lunes por la tarde en el salón de actos de la pedanía con el presidente de Proyecto Hombre y otros responsables de la Fundación, así como con el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, y la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres. Los residentes de la zona aseguran que también hubo presencia policial durante el encuentro.

Cesión de la parcela

Fuentes del Consistorio explicaron que el proyecto se presentó por primera vez en 2020 y fue en 2023 cuando se aprobó la cesión de la parcela municipal para la construcción del centro de día.

Asimismo, resaltaron que la medida contó con el apoyo de los socialistas en la Comisión y en el Pleno de abril de este año, y se aprobó con la abstención de Vox. Cuando termine el período de exposición pública, "las alegaciones se estudiarán y se resolverán", aseguraron desde la Glorieta.

Destacaron también que se trata de un centro asistencial, donde se tratará a gente en rehabilitación, que estará cerrado por las noches y los fines de semana y que se encuentra en una zona de naves industriales, a las afueras del núcleo de población.

Las instalaciones acogerán a personas en rehabilitación y solo abrirán de día y entre semana

Reunión

"Es una cosa buena, pero si el pueblo no quiere, no quiere", expresó Francisco López Ayllón, presidente de la Junta Municipal de El Puntal, a esta Redacción. En el mismo sentido se expresó la presidenta de la asociación vecinal de la zona, Merche Paredes, quien reiteró que "la gente no quiere que se ponga el centro, no por la Fundación en sí misma, sino por lo que puede conllevar".

Paredes aseguró que los vecinos pidieron una reunión con miembros del Ayuntamiento y de la Fundación, pues se enteraron de la iniciativa a raíz de las redes sociales, y la Junta Municipal les había dicho que "que no tenían ni idea" y que se enteraron con "el tiempo justo" para presentar alegaciones.

"La gente se negó y preguntó por la posibilidad de hacer el centro en otro sitio", relató Paredes, pues "ya tenemos bastante con lo que tenemos", pero les "dijeron que no rotundamente", narró la presidenta de la asociación vecinal, quien también lamentó "que se haga tan a escondidas".

Algunos residentes de la zona concretaron a La Opinión que "se prevén manifestaciones y cortes en la avenida Juan Carlos I y el tranvía en el cruce con El Puntal para próximos días, previa comunicación con la Delegación del Gobierno".

En paralelo, los vecinos de la pedanía han empezado a recoger firmas, según aseguró Paredes, quien concluyó que "el pueblo va a luchar porque no se ponga",

El anuncio de la desafectación del dominio público de la parcela para calificarla como Bien Patrimonial se publicó en el BORM el 19 de mayo, momento en el que inició el plazo de un mes para presentar alegaciones al proyecto.