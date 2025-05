David Meseguer: «Uno de los objetivos de Masterchem es combatir esa mala prensa que a veces tiene la química»

¿En qué proyectos colabora con la Universidad de Murcia, concretamente a través de la Unidad de Cultura Científica?

Entre algunos de los proyectos en los que he participado a lo largo de estos años con la Unidad de Cultura Científica de la UMU destacan, por ejemplo, las rutas turístico-científicas Murciencia, en las que se da a conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y artístico de nuestra ciudad para darlo a conocer desde un punto de vista diferente, utilizando la ciencia como un prisma a través del cual volver a reconocer algunos de nuestros lugares más emblemáticos. También ejercí como guionista de GastroCiencia, una iniciativa audiovisual en la que algunos de los mejores cocineros de la Región de Murcia mostraban la ciencia que hay tras algunos de los platos tradicionales más característicos de nuestra tierra.

Una de las iniciativas más exitosas en las que ha participado junto a la UMU es Masterchem, ¿no?

Masterchem es un certamen enfocado a la promoción y divulgación de la química y el conocimiento científico. Uno de sus principales objetivos es el de combatir la «quimifobia», esa mala prensa que a veces tiene la química a nivel social. Y en este contexto, la divulgación y el conocimiento se presentan como herramientas necesarias para acabar con esa mala fama que a veces también llega por parte de las instituciones. Porque estamos hartos de ver etiquetas en productos en las que se anuncia la ausencia de químicos, ¿y acaso el agua y el oxígeno que respiramos no son moléculas químicas? Para promover esta divulgación, este proyecto va dirigido principalmente a estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato, aunque también a los docentes, que son los encargados de motivar al alumnado intentando que el día a día en clase no sea tan rutinario. Masterchem también tiene un carácter formativo, y aunque en un principio se limitó a centros de la Región, se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional, e incluso más allá de las fronteras españolas.

Compagina actividades de difusión, divulgación y formación científica con la labor docente en el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Altas Capacidades. ¿Cómo es su día a día en este centro educativo?

En realidad, las compagino con mi labor docente en varios centros, pues también ejerzo como profesor en el IES Floridablanca y en Infanta Elena de Jumilla. Allí se concentran alumnos que, aunque asisten a otros centros educativos, acuden allí al menos una vez cada dos semanas para realizar talleres de enriquecimiento. Particularmente, mi trabajo es llevar a cabo talleres de ámbito científico-tecnológico, en el ámbito de la criminalística, que en su día diseñé para intentar desarrollar toda la capacidad de este perfil de alumnos, además de motivarlos y en algunos casos sacarlos de su zona de confort. Les planteamos retos y desafíos para ver hasta dónde son capaces de llegar. Algo a caballo entre un scape room y el conocido juego Cluedo.

Su relación con la UMU se remonta a unos estudios de Licenciatura en Ciencias Químicas. ¿Por qué decidió dedicar su carrera profesional al ámbito científico?

Desde pequeño siempre he tenido claras dos cosas: que quería ser profesor y que dentro de la docencia iba a ir encaminado a la rama científica. Cualquier cosa que tuviese números y fórmulas siempre me ha llamado la atención. Lo bueno de la divulgación de la ciencia recreativa es que te permite compaginar esa pasión por el conocimiento científico con la enseñanza, sobre todo de una manera entretenida, desenfadada y, por qué no, a veces un poco gamberra. Una vez comencé la carrera en Ciencias Químicas me metí de alumno interno en el Departamento de Química Inorgánica, a ‘trastear’ por los laboratorios. A mí siempre me ha gustado la ciencia recreativa, esa capaz de hacer que la ciencia vaya más allá de escribir fórmulas en una pizarra y hacer entender a la gente que está presente en el día a día y puede ser muy divertida. Y un día, de casualidad, preparándole unos experimentos a mis sobrinos, un vecino me propuso acudir a un centro educativo para hacer allí lo mismo que había hecho con mi familia. A los profesores del centro les pareció gracioso, y poco a poco me fueron llamando de otros centros educativos hasta que se corrió la voz y comencé a participar activamente en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, así como en campamentos científicos de la Universidad de Murcia. Empecé entonces a diseñar prácticas experimentales divertidas y amenas que sirvieran como escaparate de lo que más tarde el alumnado se podía encontrar en la carrera de Ciencias Químicas.

¿Cómo recuerda esos años estudiantiles en la Universidad de Murcia?

Aquella época fue de las mejores de mi vida. En los últimos años de carrera, de hecho, pude compaginar los estudios con el trabajo en el Museo CeutImagina, en el que presentamos trabajos y exposiciones que daban la vuelta al mundo. n