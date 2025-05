Las polillas proliferan en Murcia

"¿Qué está pasando con las polillas en Murcia?". Es la pregunta que muchos vecinos del municipio se están formulando en los últimos días al observar como estos insectos se cuelan en casa, en espacios de trabajo o lugares públicos.

Efectivamente, las polillas han proliferado en la capital murciana. El servicio de Zoonosis del Ayuntamiento de Murcia ha recibido estos últimos días varias llamadas de vecinos alertando del aumento de presencia de estas mariposas pequeñas.

Se trata de un insecto propenso a las explosiones demográficas. Es decir, que en un momento dado, puede haber un incremento puntual elevado de la natalidad.

Según fuentes del Consistorio, esta explosión demográfica que se está viviendo en el municipio durará unos días y, poco a poco, disminuirá la presencia de polillas.

Estas mariposas nocturnas no afectan a la salud pública, ya que no pican ni transmiten enfermedades. Además, no son polillas de la ropa, por lo que no se alimentan de tejidos sino de vegetales (hojas), así que no van a causar tampoco daños en la ropa o cortinas de las casas.

Así, aunque en estos momentos ha crecido significativamente la población, la previsión de los especialistas es que en unos días comience a reducirse.