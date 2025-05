Ana Vargas: «Nos olvidamos de la privacidad y el poder de libre decisión en beneficio de la comodidad»

Recientemente se ha hecho con el primer premio en la categoría de No Ficción del concurso de artículos sobre libros en Wikipedia convocado por la Red de Universidades de Información y Documentación en España. ¿Cómo recibe este reconocimiento?

El profesor Tomás Sarín nos animó a participar en el concurso como una forma de enriquecimiento cultural, además de por el hecho de colaborar en Wikipedia, que siempre es interesante. La Red de Universidades de Información y Documentación publicó las bases de participación y, con la guía de Tomás comencé a escribir mi artículo. Hasta que llegó la resolución y me nombraron ganadora, algo que la verdad no esperaba. Me quedé bastante sorprendida porque, aunque sí que le puse muchísimo cariño a mi artículo y me documenté bastante para aportarle credibilidad y fiabilidad, no deja de ser un concurso a nivel estatal en el que participan muchos estudiantes de toda España.

Su artículo aborda el ensayo El enemigo conoce el sistema, de Marta Peirano. ¿Por qué lo eligió?

Nos pasaron una lista de libros y ensayos propuestos, entre los que se encontraba el trabajo de Marta Peirano, y la verdad es que me llamó mucho la atención el título. Tengo cierta tendencia a dejarme llevar por el título de los libros, y por lo visto en este caso acerté bastante. Creo que la intuición jugó a mi favor en este caso. También tenía claro que quería escoger a una autora, en femenino, para contribuir un poco a enriquecer la Wikipedia con una mujer escritora. Y no me arrepiento, el libro es una maravilla, y ella como divulgadora, investigadora y periodista también es increíble.

La autora del ensayo afirma que «las herramientas del poder nunca sirven para desmantelarlo». ¿Crees que somos conscientes del grado de vigilancia y manipulación social al que nos vemos sometidos a través de Internet?

Creo que poco a poco la sociedad va tomando algo más de conciencia sobre la vigilancia, no quiero decir a la que estamos sometidos, pero sí acostumbrados y que normalizamos en beneficio de la comodidad. Un ejemplo muy sencillo es el de los frigoríficos inteligentes, ¿cuándo hemos necesitado que el frigorífico nos diga lo que nos falta? Así se va poco a poco, no tomando el control de nuestra vida, pero sí pasando a formar parte de nuestro día a día. En beneficio de la comodidad olvidamos cosas como la privacidad y el poder de libre decisión que ha sido siempre tan luchado y discutido. Creo que en ese sentido sí nos estamos dejando llevar por la comodidad y las facilidades, así como por seguir avanzando hacia una corriente tecnológica de la que no queremos quedar fuera.

¿Cómo se puede luchar contra la adicción a Internet?

Precisamente Marta Peirano comparta en su libro la adicción a las Redes Sociales o al uso excesivo de Internet con la adicción a las máquinas tragaperras y a la ludopatía en general. Uno tiene que ser consciente de las horas que pasa y el tiempo que invierte en, este caso, las Redes Sociales, y sobre todo si ese tiempo es sano o no. Porque en el momento en que el uso continuo de las redes e Internet entra en colisión con el desarrollo de tu vida diaria, es cuando realmente se convierte en un problema. Por ejemplo, las capacidades de imaginación, la memoria y la atención se ven muy limitadas cuando hay un uso excesivo de las redes sociales. En ese caso se podría hacer una intervención terapéutica, pero lo primero es estar dispuesto a reconocer que tiene un problema y que lo quiere solucionar.

¿Cómo debemos afrontar el auge de la Inteligencia Artificial, tan presenta ya en nuestro día a día?

Creo que la sociedad en general considera la Inteligencia Artificial como un desarrollo negativo de la tecnología, pero por puro desconocimiento. La IA es una herramienta que puede resultar muy útil si sabes para qué la necesitas. Hay que tener claro que la tecnología se desarrolla con un uso concreto, el problema está en que ese uso tome otros caminos no tan beneficiosos. No podemos olvidar que detrás de la Inteligencia Artificial hay personas, que siempre van a estar ahí. Estamos demasiado preocupados en lo que nos puede quitar, y no nos estamos enfocando lo suficiente en lo que nos puede aportar.

Actualmente realiza estudios en Gestión de Información y Contenidos Digitales de la Universidad de Murcia. ¿Qué papel crees que juega este grado en la difusión digital de las humanidades?

Una de las ventajas que tiene el grado en Gestión de Información y Contenidos Digitales es precisamente que te ofrece lo mejor de las dos disciplinas. Te permite ver cómo ha evolucionado la literatura y la cultura, y también cómo ha surgido la otra parte, esa era de la tecnología en la que ahora vivimos. Gracias a esa unión creo que podemos obtener una perspectiva muy buena en el sentido crítico sobre hacia dónde avanzamos o qué necesidades tiene la sociedad. n