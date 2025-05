Miss Grand Murcia 2025: "El día tendría que tener más horas"

Compaginar una carrera universitaria con prepararse para representar a la Región de Murcia en el concurso nacional Miss Grand España "es bastante duro", comentó Marta Albaladejo y añadió entre risas que "el día tendría que tener más horas, pero se consigue". Albadalejo visitó el Ayuntamiento este lunes en compañía del alcalde de la ciudad, José Ballesta, y el edil de Cultura e Identidad, Diego Avilés, tras su proclamación como Miss Grand Murcia 2025.

"Desde siempre me ha gustado el mundo del modelaje y fue a raíz de seguir a la anterior Miss Grand Murcia 2023, que fue Daniela Quintero, que me animé a intentar conseguir la corona", explicó Marta Albaladejo, aunque reconoce que "es bastante duro" prepararse para el certamen, porque todavía no ha terminado sus estudios universitarios y los compagina con el gimnasio, el entrenamiento de pasarela e "intentar hacerlo lo mejor posible".

En este sentido, la futura educadora considera que su ejemplo puede servir de "motivación para que nadie se rinda, porque, desde pequeñita siempre me ha gustado el mundo de la moda, y qué mejor manera que a través de la enseñanza y de demostrarles con mi ejemplo que no se rindan y que persigan sus sueños, ya sea en el ámbito que sea", concluyó la representante murciana del concurso nacional Miss Grand España, que se celebrará del 8 al 15 de junio en Córdoba,que acoge el certamen por primera vez.