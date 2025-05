El centro comercial Thader se llena de ciencia esta semana

Con más de un millar de eventos en 75 localidades, el festival internacional de divulgación científica Pint of Science llenará de ciencia bares de todo el país los días 19, 20 y 21 de mayo. A través de charlas divulgativas, monólogos o experimentos de entre 20 y 30 minutos de duración, investigadoras e investigadores de todas las áreas del conocimiento sacarán la ciencia de los laboratorios y compartirán su conocimiento con la ciudadanía en los bares.

Durante tres días, los bares de nuestras ciudades se convierten en improvisados laboratorios desde donde los investigadores más punteros del panorama nacional compartirán los avances más recientes de la ciencia en España. Con un lenguaje comprensible y cercano, cualquier ciudadano podrá conocer proyectos de las áreas más variadas: neurociencia, astrofísica, medicina, historia, supercomputación, matemáticas, economía y zoología, entre muchos otros.

Como novedad, en la ciudad de Murcia, Pint of Science se celebrará en el Centro Comercial Thader, donde se va a habilitar un espacio al aire libre que permitirá un mayor aforo, así como la posibilidad de que, quienes visiten al Centro por otras razones, puedan disfrutar de las actividades por sorpresa. Todas las sesiones tendrán lugar a las 19.30h.

Cartel de Pint of Science en Murcia / L.O.

Entre los investigadores y científicos que participan en esta edición de Pint of Science Murcia, se encuentran Jorge Eiroa (UMU) quien hablará sobre ‘¿Por qué es importante la Arqueología para estudiar la Edad Media?’; Raquel López (IMIB) con la charla ‘¿Quién me va a curar el corazón partío?’; Lázaro Marín (IEO) con ‘Entrenando bosques marinos: de víctimas a aliados’; o Adrián López (UCAM) quien tocará un tema de máxima actualidad: ‘¿Y si la DANA del 29 de octubre hubiera caído en Murcia?’. La programación completa pueda consultarse en la web https://pintofscience.es/events/murcia

Carlos Peris Torres, coordinador nacional de Pint of Science y también investigador, comenta que “cada edición es una aventura; cada una de las 1000 charlas que habrá este año en todo el país será una oportunidad de inspirar y de despertar vocaciones. Cada interacción con el público es un recordatorio de por qué hacemos esto: porque la ciencia no es solo conocimiento, también es pasión, emoción y conexión humana’’.

Pint of Science 2025 es un evento gratuito para todos los asistentes y en Murcia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, que coordina en evento desde su primera edición, cuando solo seis ciudades en España se sumaron al mismo. Además, este año cuenta con la participación de científicos de la Universidad de Murcia (UMU), el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), la Universidad Católica San Antonio (UCAM) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), grandes protagonistas de las sesiones y que harán las delicias de los asistentes con sus intervenciones.

Pint of Science es una realidad también a nivel mundial

Pint of Science nació en mayo de 2013 en Reino Unido cuando los investigadores Michael Mostkin y Praveen Paul organizaron un evento en sus laboratorios con el fin de mostrar la investigación que realizaban a personas afectadas por distintas enfermedades mentales. Ellos mismos comprobaron la gran repercusión que tuvo en esos pacientes, y pensaron: “si la gente va a los laboratorios… ¿por qué no llevar la ciencia al lugar donde está la gente, los bares?”. Poco se imaginaban que unos años después, su idea daría la vuelta al mundo, celebrándose este 2025 simultáneamente en los 5 continentes, contando con 25 países participantes.

Como es habitual, los científicos australianos serán los primeros en subir la persiana de los bares y en brindar por el conocimiento y su divulgación. Desde allí, y con el resto de países anfitriones, comenzará una maratón de tres días de ciencia y bares de todo el Mundo.

Pint of Science 2025 es un evento gratuito para todos los asistentes, y no podría hacerse posible si no fuera por la colaboración de organizaciones que patrocinan el festival, como 3D for Science, LabBox, Vadillo Asesores, Biotecnología Aplicada a la Salud, Miltenyi Biotech, CESIF, Technoform, Instituto de Oncología Vall d’Hebron y Jóvenes Nucleares a nivel nacional o muchas otras entidades colaboradoras a nivel local.