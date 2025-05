Murcia celebra en 2025 ‘su año’ con motivo del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. ¿Qué señas de identidad diría que se han mantenido a lo largo de estos 12 siglos de historia?

Murcia ha sido, durante doce siglos, una ciudad que se ha construido sobre la fuerza de su gente, la nobleza de sus raíces y la permanencia de una identidad única y privativa. Nos define una historia de encuentro, una vocación de superación y una cultura del esfuerzo que ha sabido mantenerse firme frente a la adversidad. Nuestra forma de ser, esa mezcla de tradición y vitalidad, de memoria y futuro, sigue siendo el alma de una Murcia que no renuncia a sí misma.

¿Por qué es tan importante dar a conocer y cuidar nuestro patrimonio histórico?

Porque es nuestro deber con los que estuvieron antes y con los que vendrán. Nuestro patrimonio no es un conjunto de vestigios pasados, sino el reflejo de una existencia colectiva. Es el derecho de un pueblo a reconocerse en su historia, a sostenerse en su memoria y a proyectarse con dignidad hacia el futuro. No se trata de nostalgia, sino de la certeza de que si perdemos ese suelo que nos sostiene, también perderemos el alma que nos une.

Una ciudad de fronteras y civilizaciones, ejemplo de riqueza y diversidad, como bien refleja el festival Murcia Tres Culturas que se celebra en este mes de mayo. ¿Debe seguir siendo esa convivencia cultural que forjó la historia e idiosincrasia murciana uno de los pilares sobre los que sustentar nuestro desarrollo?

Murcia nació del mestizaje y del entendimiento entre culturas. Somos hijos de un legado que une y no separa, que dialoga en vez de imponer. El festival Murcia Tres Culturas no es solo una cita cultural; es un acto de afirmación de nuestra identidad como ciudad abierta, tolerante y profundamente humana. Esa herencia debe ser el cimiento de nuestro desarrollo: una Murcia que no teme al diferente, sino que lo acoge como parte esencial de su ser.

¿Cómo cree que se percibe más allá de nuestro territorio esa ‘marca Murcia’ que en este destacado año de conmemoración y celebración se está impulsando?

La marca Murcia se fortalece cuando nos mostramos con verdad y sin complejos. Somos una tierra de valores, de historia, de cultura, pero también de talento, de juventud y de futuro. Este 1200 aniversario es una oportunidad para proclamar al mundo que Murcia es una ciudad que vive, que sueña y que construye. Una ciudad que no se resigna, que ha desterrado el fatalismo y que reivindica su sitio con la energía de quien sabe quién es.

Todo ello sin perder de vista el objetivo de impulsar un nuevo modelo de ciudad basado en el progreso y la innovación. ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía murciana en estos proyectos e iniciativas?

El futuro de Murcia solo puede construirse con sus vecinos. Son ellos —los que están, los que estuvieron y los que aún han de venir— quienes dan sentido a cada proyecto. Su implicación, su ilusión, su esfuerzo cotidiano es el verdadero motor de la transformación. Los murcianos deben sentirse protagonistas de una ciudad que no les es ajena, sino propia; una ciudad donde se cultivan los valores del mérito, la excelencia, la creatividad y la convivencia.

¿Qué soluciones se plantean desde el Ayuntamiento a problemas tan presentes en Murcia como pueden ser el acceso a la vivienda o la movilidad?

Desde el Ayuntamiento trabajamos para que Murcia sea una ciudad más justa y habitable. En vivienda, promovemos el acceso para los jóvenes, las familias y los más vulnerables, facilitando oportunidades reales y dignas. En movilidad, estamos impulsando una ciudad más conectada, sostenible y pensada para las personas. Todo ello forma parte de una visión de Murcia como territorio de realización de nuestros sueños, donde los retos se abordan con determinación y sin excusas.