Crece la indignación en Barriomar y Nonduermas por el asalto de 24 coches

Una veintena de coches en Barriomar y otros cuatro en Nonduermas fueron asaltados en los últimos días. Aunque la Policía Nacional detuvo este pasado viernes al culpable de los robos en Barriomar, los vecinos lamentaron el regreso a diario del mercadillo ilegal y pidieron un policía de barrio, señaló José Ángel Carcelén, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar, quien también explicó que los residentes de la pedanía se plantearon denunciar a los propietarios de un solar que están remodelando su vivienda y dejan los escombros en la parte trasera de su propiedad.

Aunque la situación es el pan de cada día en Barriomar, en Nonduermas no habían ocurrido episodios similares, concretó el presidente de la Junta Municipal de Los Garres, Antonio Ramírez, a esta Redacción. Sin embargo, en una semana se han interpuesto cuatro denuncias en dependencias policiales que alertaban de robos en sus vehículos e incluso en uno de ellos rompieron los reposacabezas.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Vecinos de La Purísima-Barriomar lamentó que los robos en esta pedanía son continuos, pero últimamente han aumentado y, en el caso de los coches, se concentran mucho en los aparcamientos junto al colegio y resaltó que en algunas ocasiones se habían llevado la documentación de los vehículos y a un vecino le quitaron el permiso de circulación. En este sentido, cabe destacar que los robos en vehículos son competencia del Cuerpo Nacional de Policía.

Aunque la cosa no acaba ahí: al menos dos viviendas de Barriomar también fueron asaltadas. En una de ellas se accedió por el balcón para robar un patinete eléctrico y en la otra los ladrones hicieron un agujero en la pared para entrar al domicilio.

Mercadillo

En cuanto al regreso de la actividad diaria del mercadillo ilegal a partir de las siete de la tarde, fueron cambiando de ubicación para eludir la presencia policial, relató la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, aunque sigue desarrollando su actividad en la avenida Ciudad de Almería. Fuentes de dicha Concejalía concretaron que se implementó un refuerzo en la vigilancia de la zona y que «se están realizando actuaciones preventivas de forma continuada por parte de la Policía Local con el objetivo de evitar la instalación del mercadillo irregular de Barriomar».

Además, «esta labor logró reducir su presencia en la zona original, aunque se han detectado intentos de traslado a otros puntos de la avenida Ciudad de Almería», relataron desde la Glorieta, por lo que se están desarrollando labores de control y vigilancia en esas nuevas áreas. «Nuestro compromiso es seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa y preservar la convivencia vecinal», concluyeron fuentes municipales.

«Es complicado, tiene difícil solución», reconoció el vicepresidente de la asociación de vecinos de La Purísima-Barriomar, quien explicó que los residentes llevan ya tres años lidiando con esta situación.

«La Policía está muy encima y se agradece, pero cada vez va a más y ya no es solo la venta de ropa, es que paso con los niños y huele a hachís, me dicen «huele raro» y no es plato de buen gusto», explicó Carcelén.

El vicepresidente también detalló que los responsables del mercadillo «van controlando. Se ponen cuatro o cinco personas a vigilar si viene la Policía y, como les da tiempo a huir, se llevan la ropa y a los veinte minutos ya está puesta otra vez». Por ello, Carcelén resaltó que los vecinos llevan «reclamando muchos años que haya un policía de barrio».

Barriomar también acoge una escombrera ilegal en un solar privado. Carcelén detalló que la asociación vecinal se plantea denunciar a los propietarios del solar, quienes están de obras para reformar la vivienda, hasta ahora abandonada, ubicada en la calle Camino Hondo, y tiran los escombros en la parte de detrás con un camión.